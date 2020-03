La Casa giapponese ha appena reso noti i dettagli della storia, relativa alla prima UX tatuata. E più precisamente non si tratta della prima Lexus tatuata, ma delle prima vettura al mondo. il costruttore dichiara che la realizzazione di questa one off è ispirata alla "raffinata artigianalità e alla tradizionale arte giapponese" ed è stata progettata e creata dalla leader tatuatrice londinese Claudia De Sabe e suo marito Yutaro.

Analogie complicate

La coppia è partita da una normale UX bianca come tela e un trapano dremel al posto di un ago da tatuaggio. Il motivo visivo principale è il cosiddetto "koi" proveniente dall'arte tradizionale giapponese. “Quando tatui una persona, devi pensare ai muscoli e ai tessuti sotto la pelle. Con l'auto si tratta del modo in cui la carrozzeria cambia forma sul telaio", spiega Claudia.

Solo per professionisti

Sembra un lavoro facile, vero? Ma non lo è. Claudia ha impiegato più di sei mesi dai disegni iniziali per completare il progetto con i tatuaggi reali che richiedono cinque giorni e otto ore di intenso lavoro ognuno. La più grande sfida per l'artista è stata il fatto che, a differenza delle persone, non è possibile spostare l'auto in una posizione comoda per disegnare. Inoltre, la vibrazione del trapano è fisicamente impegnativa.

“La cosa migliore nel poter tatuare la Lexus UX, e il motivo stesso per cui questa macchina era ideale per il progetto, e cioè la sua forma molto dinamica. Tutto dalle linee sul lato dell'auto alla forma della finestratura, tutto è molto dinamico e bello. Era perfetta per il design e il concept stesso”.

Qualche numero

Prima di applicare il motivo, Claudia ha raschiato la vernice bianca per esporre il metallo sottostante e quindi ha usato 5 litri di vernice per mettere in evidenza i dettagli a mano. Successivamente, ha usato la foglia d'oro per evidenziare ulteriormente il design e creare un forte effetto 3D, prima che il crossover ricevesse una lacca protettiva. Questa UX non è in vendita, ma si stima che il solo lavoro abbia un costo superiore a 145.000 dollari.