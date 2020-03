L’emergenza Coronavirus sta cambiando il mondo, con persone costrette in casa, negozi e fabbriche che chiudono e rapporti interpersonali intrattenuti unicamente online. E proprio il mondo online si rivela essere uno dei mezzi non solo per mantenere i contatti con i propri cari, ma anche per informarsi e passare il tempo.

Proprio per questo motivo Mercedes ha deciso di iniziare un’operazione di infotainment sui propri canali social, con contenuti di informazione e intrattenimento dedicati a grandi e piccoli.

Informazioni e non solo

“Per #abbassarelacurva dobbiamo fare di più. Ecco perché abbiamo deciso di fermare la produzione e le attività amministrative nelle nostre fabbriche europee” si legge sui profili social di Mercedes, dove si possono trovare tante informazioni preziose per evitare contatti e infezioni da COVID-19.

Dalla #socialdistance all’ #iostoacasa (#stayathome per il mondo anglosassone) sono numerosi i post che spiegano l’importanza di adottare comportamenti virtuosi nella vita di tutti i giorni. Assieme a contenuti ripresi da entità governative come l’EDCD, l’European Centre for Disease Prevention and Control.

Intrattenimento per i più piccoli

Ci sono anche contenuti dedicati allo svago, per ora dei più piccoli, con immagini da colorare raffiguranti modelli di ieri e di oggi firmati Mercedes. “Se avete finito gli album da colorare” recita il post Facebook che promuove questo tipo di contenuto.