Per l'arrivo sul mercato americano la BMW i8 fa davvero sul serio ed esordisce a Pebble Beach nell'agosto del 2014 con una serie speciale messa all'asta per l'occasione. Si tratta della BMW i8 Concours d'Elegance Edition che viene battuta a 764.000 euro, sei volte più del prezzo di listino. La cifra viene devoluta in beneficenza alle attività giovanili della contea di Monterey.

Ma cos'ha di speciale questa coupé ibrida plug-in da 262 CV e 250 km/h? Intanto è un esemplare unico e poi è rifinito in modo speciale, partendo dall'esclusiva vernice Frozen Grey Metallic per arrivare ai rivestimenti interni in pelle Dalbergia Brown. Non mancano poi speciali targhette celebrative e dettagli unici sparsi dentro e fuori l'abitacolo.