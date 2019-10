9 / 17

Le BMW Z13 e Z15 sono due concept del 1993. La Z13, qui in grigio, identificata dalla sigla E1, derivava dal prototipo elettrico Z11: la Z13 riprende lo stesso schema meccanico e può contare su circa 200 km di autonomia grazie alla sua batteria al cloruro di sodio nichel. Non è mai entrata in produzione.

Anche la Z15 non è mai entrata in produzione, ma questo è un peccato perché univa il look da sportiva a praticità e piacere di guida. Il motore da 82 CV è collocato posteriormente, con l'abitacolo che accoglie 3 persone. Il conducente al centro e i passeggeri ai lati, esattamente come sulla McLaren F1.