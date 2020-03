La vita è fatta di sfumature, piccole variazioni che però possono fare tutta la differenza del mondo. Questo è uno di quei casi. Perché si parla di passione ed emozioni, sensazioni che non si possono spegnere facilmente. Così siamo qui per dirvi che l’edizione 2020 dei Motor1Days non è cancellata, ma rinviata. Una sfumatura che fa differenza.

Motor1Days rinviati. A quando? Al 2021.

Un rinvio, non una semplice cancellazione. Un atto dovuto da parte nostra in questo momento di emergenza Coronavirus. Una responsabilità nei vostri (e nei nostri) confronti che ci ha portato a prendere la decisione. Di rinviare, non di cancellare. Perché le passioni non si cancellano.

Noi ci siamo

Certo, la decisione di rinviare l’appuntamento che da ormai 3 anni ci permette di ritrovarci tutti insieme all’Autodromo di Modena non è stata facile. Tutte le scorse edizioni ci hanno lasciato dentro un turbinio di emozioni difficili da descrivere, con sempre più appuntamenti e – soprattutto – voi sempre più numerosi, arrivati da tutta Italia per condividere la passione che ci fa battere il cuore.

Ma noi continuiamo ad esserci, anche adesso che siamo chiusi in casa. Ci siamo perché stiamo già pensando a come rendere ancora più speciali i prossimi Motor1Days. Perché anche se gambe ed auto sono ferme, teste e mani corrono all’impazzata per regalarvi (e si, regalarci) un’edizione 2021 memorabile.

Ci vediamo online (e su strada)

Per ora quindi continueremo a vederci sul web. Web che ospiterà anche l’edizione digitale del Motor Valley Fest 2020, ennesimo appuntamento che ha dovuto trasformarsi in questo periodo di quarantena. Il messaggio è sempre lo stesso: non ci fermiamo, ci adattiamo.

E in attesa di rivederci di persona, non solo ai Motor1Days, vi vogliamo accompagnare con un nuovo hashtag: #torneremoaguidare. Ma è più di un hashtag: è un manifesto che ci guida, un segno di speranza, un augurio per tutti. Insieme usciremo da questa situazione. E insieme usciremo per guidare e continuare ad alimentare la nostra passione per l’auto.