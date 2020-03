La Ford Mustang è innegabilmente un'icona americana. L'auto ispirata allo stallone delle praterie è stata assimilata nella cultura a stelle e strisce dagli Anni '60, grazie a film come "Bullit", dove la Mustang si esibisce in numeri spettacolari grazie anche al suo motore V8.

Di recente Ford ha aggiunto alla line-up un nuovo esemplare, visto che a volte i 460 CV della versione con V8 aspirato potrebbero non essere sufficienti. La Mustang Shelby GT500 è nata per soddisfare la sete di maggiore potenza di chiunque voglia qualcosa di più affilato. Questa versione sovralimentata è in grado di sviluppare 760 CV e 847 Nm di coppia. Valori capaci di far impallidire qualunque rivale europea.

Se la volete

Purtroppo questa muscle car non va oltre i confini del Nord America, Messico e Medio Oriente. Perché? Questo è dovuto ai rigidi standard per le emissioni di anidride carbonica in Europa, dove il motore V8 sovralimentato da 5,2 litri non riesce a superare le prove di omologazione. Proprio per questo Ford ha deciso da subito di non vendere ufficialmente la GT500 in Europa.

Come prevedibile, però, questo non ha impedito agli importatori di far arrivare questo modello nel Vecchio Continente. L'importatore tedesco Peicher US-Cars ha ufficializzato le operazioni di sbarco e ora annuncia la disponibilità e il prezzo della Shelby GT500. Preparate il libretto degli assegni.

Quanto costa

I prezzi della Mustang GT500 partono da 109.990 euro e arrivano a 154.990 euro con il pacchetto più performante. Parecchio di più di quanto costa negli Stati Uniti, dove parte da 70.300 dollari (63.500 euro al cambio attuale).