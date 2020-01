Quando si pensa alle muscle car viene subito in mente un enorme V8, trazione posteriore, carrozzeria a due porte e un prezzo relativamente conveniente. I nomi sulla lista di solito sono Mustang, Challenger o Camaro.

In realtà, oggi le muscle car offrono così tante prestazioni in più rispetto agli stessi modelli del passato, che spesso si trovano in mezzo a auto sportive con il doppio o il triplo del valore. Qualche esempio? La Dodge Challenger Hellcat e la Shelby GT500. In questo video possiamo assistere alla sfida tra queste due in una gara di accelerazione.

Sfida infinta

Combinando le potenze, queste auto arrivano facilmente a 1.400 CV, con la Hellcat che tocca quota 717 cavalli. Per un po' una potenza del genere è stata inaudita in una muscle car di produzione, e le successive versioni Demon e Redeye dell'Hellcat alzarono ancora l'asticella, raggiungendo quasi gli 800 cavalli.

Naturalmente, Ford e Shelby non sono rimaste a guardare e la GT500 di terza generazione è la loro risposta alla domanda su chi abbia la muscle car più eccezionale. Con 760 cv diciamo solo che non c'è dubbio su chi sia la sua principale antagonista.

Non solo drag race

Il video è piuttosto breve e il vincitore è ... Beh, date un'occhiata per scoprirlo. Si tratta, comunque, di una breve clip, relativa a una un episodio molto più lungo girato sulla Shelby GT500; che ripercorre la storia e lo sviluppo di queste Mustang performanti. La GT500, inoltre, sfida altre vetture della stessa categoria.