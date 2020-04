La combinazione di auto sportiva e station wagon familiare è stata ancora un successo per Audi con l'attuale RS 6. Ogni nuova generazione di questo modello porta novità tecniche: per la prima volta è disponibile - come optional - il sistema a quattro ruote sterzanti, per un minor raggio di sterzata e al contempo una migliore stabilità dai 100 km/h in su.

Un'ottima base di partenza per ABT Sportsline, famoso tuner tedesco di Audi che, dopo la RS7-R, ha deciso di perfezionare anche la familiare sportiva dando vita alla ABT RS6-R, limitata a 125 esemplari. Al centro della trasformazione c'è l'aumento delle prestazioni: grazie al pacchetto Power-R, il 4.0 TFSI V8 ora tocca i 740 CV e 920 Nm di coppia. L'aumento di potenza e coppia rispetto alla versione standard è rispettivamente 140 CV e 120 Nm.

Fibra di carbonio ovunque

Tuttavia, in quanto modello limitato, l'ABT RS6-R deve avere anche delle migliorie estetiche: il tuner ha quindi sviluppato spoiler aerodinamici in fibra di carbonio, che rendono la familiare sportiva ancora più aggressiva e appariscente nella parte anteriore. A questi componenti si aggiungono dettagli nelle minigonne, oltre a prese d'aria sui passaruota.

Fotogallery: ABT Audi RS6-R

21 Foto

Nella parte posteriore un sistema di silenziatori in acciaio inossidabile - con quattro terminali rifiniti in fibra di carbonio - sottolinea il carattere sportivo della RS6-R. Non sono da meno i cerchioni, ultraleggeri da 22 pollici di tipo ABT High Performance HR22, sviluppati appositamente per la station wagon nella galleria del vento. A completare il quadro, la RS6-R è equipaggiata con molle più rigide e ammortizzatori sportivi coilover, per dare un tocco in più alle doti dinamiche dell'auto.

Per gli interni, ABT fornisce dieci nuovi componenti: fra questi, il volante rifinito in pelle e fibra di carbonio. Come optional, poi, è disponibile anche un pacchetto con pannelli di rivestimento e gusci dei sedili in fibra di carbonio, per renderla ancora più estrema.

Due possibilità

Per averne una, parlando della Germania, i casi sono gli stessi della RS7-R: se si possiede già l'auto si può comprare il solo pacchetto ABT per 69.900 euro, a cui aggiungere i costi dell'installazione. In alternativa, si può acquistare direttamente l'auto completa e già pronta per 205.900 euro, quasi 5.000 in meno rispetto alla RS7-R.