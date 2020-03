Grazie a ABT Power, l'Audi RS4 Avant ha recentemente raggiunto nuovi livelli di potenza. Nonostante già il primo aggiornamento delle prestazioni da 450 CV a 510 CV fosse notevole, c'era ancora un po' di margine.

Con il sistema Power S l'unità di controllo ABT Engine Control è combinato con un kit di raffreddamento dell'acqua aggiuntivo che porta a 530 CV e 680 Nm di coppia rispetto al modello standard, si tratta di una surplus da 80 CV e 80 Nm. Inoltre, è disponibile anche un intercooler opzionale.

Sotto il cofano e non solo

Chi vuol fare bella mostra di questa versione sarà felice di saper che può contare su ABT Aero Components. Il più grande tuner di Audi offre ad esempio un nuovo estrattore che integra gli scarichi a loro volta ABT in vera fibra di carbonio.

La società bavarese offre anche uno spoiler CFRP (carbon fiber reinforced plastic) nero lucido. Inoltre, in basso, come accennato c'è un nuovo sistema di scarico in acciaio inossidabile. Assieme all'esperienza acustica, un miglioramento estetico comprende un totale di quattro terminali in fibra di carbonio, ciascuno con un diametro di 102 mm.

Fotogallery: Audi RS 4 Avant ABT Power S

8 Foto

I dettagli

Per quanto riguarda i cerchi in lega, ci sono gli ABT Sports Wheels DR e FR da 20" e con finitura nero mistico. In alternativa, il modello GR è disponibile in nero lucido o nero opaco con misure da 20 o 21".

La dinamica di un veicolo non è solo rappresentata dalla potenza del motore, dall'aspetto e dall'acustica. Pertanto, come componenti aggiuntivi, ABT Sportsline offre sia il kit di sospensione regolabile in altezza sia, in alternativa, le molle di regolabili. Entrambi possono essere combinati con barre antirollio per gli assi anteriore e posteriore su richiesta.

Per ogni esigenza

Un'intera gamma di nuovi optional perfettamente abbinati agli interni della nuova Audi RS4 completano il portfolio stilistico di questo modello. Insieme al cappuccio dell'interruttore start-stop, è presente anche un sedile a guscio in fibra di carbonio.

Altre opzioni includono il rivestimento del pomello del cambio ABT, le luci di ingresso integrate e il rivestimento del sedile. Non manca nemmeno la nuova finitura in pelle e carbonio per il volante.