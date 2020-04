3 / 14

Una fra le caratteristiche più interessanti della Peugeot 308 GTi è proprio il motore: non tanto per quanto riguarda la potenza - anche se 263 CV non sono male, come vedremo ce ne sono altre otto più potenti - ma più che altro per la cilindrata di soli 1,6 litri.

Significa che il motore produce 165 CV per litro: un bel traguardo, ma anche in questo non è il migliore della classifica.