Una Lancia Delta HF Integrale torna protagonista sul sito della casa d'aste RM Sotheby’s. Si tratta del modello Evoluzione del 1992 (Evo 1) rifinita in verde Derby Green e in perfetto stato sia a livello meccanico che estetico.

A quanto pare, non sono bastati circa dieci giorni sul mercato (20-28 marzo) per trovare un nuovo proprietario a questa hot hatch Anni '90 che è ancora in vendita per trattativa privata. In totale l'evento on-line "Palm Beach" ha visto vendere auto per un totale di 13 milioni di dollari (quasi 12 milioni di euro al cambio attuale).

I sospetti

Quando si decide di acquistare auto del genere bisogna stare molto attenti e questo i collezionisti lo sanno bene. Le cause che potrebbero aver contribuito a lasciare questa Delta invenduta sono due.

Fotogallery: Lancia Delta Integrale all'asta

10 Foto

In primis c'è il fatto che l'ultimo proprietario di questo modello fosse residente negli Stati Uniti; dettaglio che agli occhi degli appassionati americani della Delta non passa inosservato. In più ci sono da considerare quei circa 130.000 Km all'attivo, che abbassano di molto l'appeal dell'auto.

Pedigree ricercato

Gli esemplari della Evo 1 con meno attività alle spalle valgono oltre 100.000 dollari in America (dai 90.000 ai 120.000 euro al cambio attuale), ma in questo caso ne sono stati offerti poco più della metà. L’ultima possibilità per portarsela a casa vede ora il prezzo fissato a 68.000 dollari (62.470 euro al cambio odierno).

Bisogna anche tenere in considerazione che oltreoceano gli appassionati sembrano preferire colori più intensi come il Giallo Ginestra, per non parlare dell’originale livrea da gara del team Martini Racing.