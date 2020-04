All'asta di auto d'epoca Classic Car Auctions sono state offerte 160 auto in 16 giorni, di cui il 61% sono state vendute. Fra le 10 auto del primo giorno c'era la Mercedes 500E personale di Rowan Atkinson, l'attore britannico da tutti conosciuto come Mr. Bean - e che siamo abituati a vedere su una MINI Mk4 del 1977. La Mercedes 500E, immatricolata 1993, è stata venduta per 27.540 sterline (circa 31.350 euro al cambio attuale).

Il terzo giorno, poi, è stata la volta di un'altra celebrità, Jay Kay. In questo caso, le auto appartenute al cantante britannico sono due: una BMW 1602 del 1972, venduta a 16.470 sterline (circa 18.750 al cambio attuale) e una Rolls-Royce del 1976, venduta per 30.780 sterline (circa 35.000 euro al cambio attuale).

1,7 milioni di sterline

Delle 160 auto, poco meno di 100 sono state vendute, raggiungendo un totale di 1,7 milioni di sterline. Fra le auto più costose che hanno trovato un nuovo proprietario, ci sono una Jaguar E-Type prima serie del 1966, venduta a 41.580 sterline (circa 47.350 euro) e una Aston Martin V8 per 51.840 sterline (circa 59.000 euro).

Eppure, la vera stella dell'asta di auto d'epoca è stata una tedesca: una Porsche 356 B T6 Super Coupé del 1962, infatti, è stata venduta per 62.640 sterline (più di 71.300 euro al cambio attuale).