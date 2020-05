La Casa tedesca chiede a tutti gli appassionati di questa disciplina di pubblicare il progetto di un modello 3D della possibile Volkswagen ID.3 per il 2050 sul proprio account Instagram con l'hashtag #VolkswagenDesign2050.

Il team di progettazione, guidato da Klaus Bischoff, direttore esecutivo di Volkswagen Design, selezionerà i tre migliori progetti in un periodo di valutazione di tre settimane (il concorso finisce il 17 maggio) e i vincitori saranno quindi invitati a Wolfsburg. Alla fine sarà creato un modello in scala 1:4 per il vincitore assoluto del concorso.

Sfida complessa

Come qualcuno avrà già capito si tratta di una challenge non semplice, dato che si parla di una modellazione 3D, ambito della progettazione grafica riservato a esperti o professionisti. La sfida è interessante perché richiede di pensare a tratti e forme in funzione delle tecnologie che vedremo da qui a 30 anni.

Bisogna tenere in considerazione aspetti come i passi avanti in fatto di guida autonoma e powertrain elettrici che nel prossimo futuro potrebbero già cominciare a cambiare radicalmente il design delle nostre auto.

In caso di vittoria

Il Volkswagen Design Team contatterà i vincitori per e-mail a seguito del processo di selezione. Tramite una dichiarazione di consenso, i vincitori accettano di rendere noto il proprio nome e le immagini/video dei modelli 3D nell'ambito del lavoro di stampa e pubbliche relazioni svolto dalla Casa.

I dati personali saranno pubblicati tramite il sito internet o le pagine web dell'azienda, inclusi, a titolo esemplificativo, i social media utilizzati (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube e LinkedIn).