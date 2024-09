All'ID. Meeting di Locarno, in Svizzera, è presente una Volkswagen ID. 3 molto speciale. Si tratta della GTX FIRE+ICE, una one-off realizzata in collaborazione con BOGNER, il marchio di moda sportiva di lusso con sede a Monaco di Baviera.

In questa particolare veste, la hot hatch elettrica da 326 CV ricorda la leggendaria Golf Fire and Ice, che negli anni '90 divenne un grande cult tra gli appassionati. Con un'esclusiva verniciatura a tre strati e numerosi dettagli negli interni, l'ID. 3 GTX è ricca di elementi unici.

Personalità multicolore

L'idea del veicolo è nata dai dipendenti dello Sviluppo Tecnico di Volkswagen, coi designer della Casa tedesca e di BOGNER che hanno lavorato a stretto contatto, come nel caso della Golf MK2 Fire and Ice.

Volkswagen Volkswagen ID. 3 GTX FIRE+ICE

L'ID.3 GTX FIRE+ICE si distingue soprattutto per l'esclusiva verniciatura a 3 strati con effetto perline di vetro. Il colore Electric Violet con effetto perlato è stato sviluppato appositamente per questo modello unico ed è una reinterpretazione della colorazione Fire e Ice della Golf.

Oltre allo strato di base blu scuro, la vernice a tre strati contiene speciali perle di vetro che creano un effetto cromatico particolare. Infatti, a seconda dell'incidenza della luce, il colore passa dal blu scuro al viola e al nero. La striscia del telaio del tetto aggiunge un accento sportivo con la vernice anodizzata rossa Flaming Red, mentre le fiancate sono dominate da una lamina con il motivo geometrico FIRE+ICE in trasparente opaco.

Un'altra caratteristica speciale della Volkswagen sono i cerchi da 21". E non manca il logo FIRE+ICE originale degli anni '90 sul montante B.

Interni alla moda

Gli interni dell'ID. 3 GTX sono suddivisi in due colori. Mentre il rosso "FIRE" predomina sui sedili e sulle cuciture del lato guida e del sedile posteriore, i sedili e gli interni del lato passeggero sono caratterizzati da elementi di design in blu ghiaccio ("ICE").

Volkswagen Volkswagen ID. 3 GTX FIRE+ICE, gli interni Volkswagen Volkswagen ID. 3 GTX FIRE+ICE, un dettaglio dei sedili

I pedali in acciaio inox hanno uno speciale design "FIRE+ICE" invece del design "Play/Pause" noto nella famiglia ID. Anche la parte superiore del cruscotto e i tappetini sono stati personalizzati con un motivo "FIRE+ICE" inciso al laser.

Ispirandosi alle collezioni BOGNER FIRE+ICE, sono stati utilizzati numerosi colori, tessuti ed elementi. I sedili sono trapuntati e riprendono il design degli attuali piumini FIRE+ICE, incluse le cerniere B. Se si aprono le cerniere sui sedili, sotto appare il tessuto originale FIRE+ICE degli anni Novanta.

L'antenata

Vale la pena ricordare chi ha preceduto questa speciale ID. 3 GTX. Il design della Golf Mk2 "Fire and Ice" fu creato in collaborazione con lo stilista e regista Willy Bogner.

Grazie al suo aspetto stravagante - verniciatura viola scuro con effetto perlato, cerchi in lega, spoiler anteriore ed estensioni della carrozzeria - e al potente motore con potenza compresa tra 90 e 160 CV, la Golf Fire and Ice, soprattutto nella versione GTI, divenne rapidamente una rarità ricercata. Ne furono vendute in totale 16.700 unità, anche se in origine erano previste solo 10.000 unità.