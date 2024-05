La Volkswagen ID.3 guadagna una nuova versione più potente e con più autonomia, ma sempre con un prezzo che rientra nei limiti per avere gli incentivi statali.

È la Volkswagen ID.3 Pro S che parte da una potenza base di 204 CV, ma che può essere portata a 231 CV con l'opzione Function On Demand. Il potenziamento è attivabile online, anche per un tempo limitato, acquistando l’upgrade direttamente nell’In-Car shop dell’infotainment.

La batteria della Volkswagen ID.3 Pro S ha una capacità netta di 77 kWh e una potenza di ricarica in corrente continua fino a 175 kW, con precondizionamento che riduce i tempi di ricarica. L'autonomia omologata WLTP è fino a 557 km. Il prezzo italiano della ID.3 Pro S parte da 42.490 euro, a cui eventualmente aggiungere altri 1.000 euro per la ricca Pro S Edition Plus.

Cerchi da 20" di serie per le ID.3 Pro S

Da fuori la Volkswagen ID.3 in allestimento Pro S e Pro S Edition Plus si riconoscono per i cerchi in lega da 20" Sanya Black con finitura diamantata di serie.

Volkswagen ID.3 Pro S (2024), la vista di tre quarti anteriore

Dentro ci sono invece i 5 posti, il nuovo infotainment centrale MIB4 con schermo touch da 12,9" e una nuova logica operativa che promette di rendere l'interfaccia di utilizzo più intuitiva e personalizzabile.

Nella dotazione di serie della ID.3 Pro S Edition Plus che costa 43.490 euro sono comprese la vernice metallizzata, il Comfort Pack, l'Exterior Pack e l'Assistance Pack, tutti pacchetti che aggiungo tra le altre cose il climatizzatore automatico bizona, i fari a matrice di LED, la retrocamera, il keyless open e l'antifurto con controllo volumetrico.

Volkswagen ID.3 Pro S (2024), il nuovo infotainment

Più potente e scattante con l'aggiornamento online

Un'altra novità della Volkswagen elettrica è il nuovo assistente vocale IDA che può essere comandato con il linguaggio naturale e risponde anche alle domande accedendo a banche dati online come Wikipedia integrandosi all'intelligenza artificiale tramite ChatGPT.

Grazie all'aggiornamento online che fa salire la potenza da 150 a 170 kW (da 204 a 231 CV), la ID.3 Pro S vede il tempo di accelerazione 0-100 km/h scendere da 8,2 secondi a 7,1 secondi.

Volkswagen ID.3 Pro S (2024) su strada

Ricordiamo che col suo prezzo base di 42.490 euro la Volkswagen ID.3 Pro S gode degli incentivi statali fino a 5.000 euro con rottamazione potrà godere anche dei nuovi incentivi 2024 fino a 13.750 euro.