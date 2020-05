L’abbiamo scritto ormai diverse volte durante l’emergenza coronavirus: il mondo dell’auto è cambiato e cambierà ancora. Prima di tutto per quanto riguarda le procedure di acquisto, con le concessionarie sempre meno centrali (almeno per quanto riguarda l’aspetto fisico) e il web come strumento non solo di ricerca, ma di acquisto, proprio come avviene su grossi siti di e-commerce per beni meno costosi.

Una strada che sembra essere ormai tracciata e che la filiale italiana di BMW estende anche alle auto usate. Da qualche giorno è infatti online il nuovo sito BMW Group Usato Store, portale per acquistare online modelli usati firmati BMW, Mini e BMW Motorrad.

Si paga online

Le auto presenti nel sito fanno parte del circuito BMW Premium Selection, vale a dire quel processo di verifica di modelli usati svolto da tecnici qualificati, con controlli su differenti aspetti: meccanici, elettronici e “storici” (documenti, immatricolazione, revisione e altro ancora).

Un modo per essere sicuri delle buone condizioni dell’auto che, con Usato Store di BMW, gode di 48 mesi di garanzia e assistenza stradale in tutta Europa, attiva 24 ore su 24.

L’acquisto è facile: ci si collega al sito ufficiale, si sceglie tra gli oltre 4.000 modelli presenti, tutto con dettagliata scheda tecnica, informazioni sugli optional presenti, chilometraggio, prezzo (con varie tipologie di acquisto), foto e informazioni sulla concessionaria nella quale si trova.

Una volta scelta la BMW o la Mini usata che si vuole acquistare si può decidere come pagare: bonifico, PayPal o carta di credito. Per il saldo ci sono invece le varie opzioni di BMW Bank.

Arriva a casa

Durante la Fase 2 uscire di casa per andare a ritirare la propria auto in concessionaria è consentito, ma se si preferisce non muoversi l’auto può essere consegnata direttamente a domicilio (e perfettamente sanificata), con la possibilità di restituirla entro 14 giorni dall’acquisto, senza dover pagare penali o altro. Proprio come avviene per ogni tipo di acquisto online.