La MINI Countryman restyling, anche in versione ibrida plug-in, arriva sul mercato il prossimo mese di luglio, proprio come la BMW X2 plug-in appena annunciata. Forse non tutti sanno che le due auto sono strettamente imparentate, basate sulla stessa piattaforma modulare UKL2 e accomunate da motori, batterie e tecnologie.

Per questo motivo vogliamo confrontare MINI Countryman e BMW X2, in particolare le versioni ibride plug-in, per aiutare nella scelta chi vuole mettersi in garage un SUV crossover compatto, lussuoso e alla moda. Fra l'altro queste due ibride ricaricabili "alla spina" possono entrambe godere dell'incentivo all'acquisto Ecobonus 2020 fino a 2.500 euro con rottamazione.

Crossover inglese contro SUV coupé tedesco

Partiamo dai nomi di queste due concorrenti-parenti nel segmento dei SUV, crossover o SAC (Sport Activity Coupé), come lo chiama BMW. La prima è la MINI Cooper SE Countryman ALL4 e la seconda, appunto più votata allo stile delle coupé rialzate, BMW X2 xDrive25e.

In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad auto raffinate e lussuose che fanno del loro look avventuroso e sportivo il rispettivo marchio di fabbrica, in stile britannico o tedesco, ma con la stessa genetica. Insomma, ci troviamo di fronte a due "gemelle diverse" molto ambiziose e con un ridotto impatto ambientale.

Ingombri molto vicini

Andando a vedere le misure scopriamo che la MINI è di poco più corta della BMW, sfiorando solo quei 4,30 metri che la X2 supera, mentre la larghezza è praticamente uguale a quota 1,82 metri. L'anima da coupé della BMW X2 emerge invece nell'altezza di 1,51 metri che risulta inferiore agli 1,55 metri della nuova MINI Countryman.

Misure, capacità, pesi MINI Cooper SE Countryman ALL4 BMW X2 xDrive25e Lunghezza 4,29 m 4,36 m Larghezza 1,82 m 1,82 m Altezza 1,55 m 1,51 m Passo 2,67 m 2,67 m Capacità bagagliaio min/max N.D. / 1.275 litri 410 / 1.290 litri Peso 1.790 kg (EU) 1.805 kg (EU)

Avendo la stessa architettura di base il passo è identico (2,67 metri), mentre a livello di bagagliaio prevale di poco la X2, almeno nel dato di capacità massima a sedili posteriori abbattuti.

Stesso motore benzina+elettrico da 220 CV

I dati tecnici della motorizzazione ibrida plug-in ci confermano la stretta parentela fra le due, visto che entrambe usano il 1.5 benzina a tre cilindri abbinato al motore elettrico posteriore per mettere su strada trazione integrale, 220 CV e 385 Nm di coppia.

La MINI consuma un po' di meno

Testa a testa anche le prestazioni, per entrambi con una velocità appena inferiore ai 200 km/h e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. La MINI Cooper SE Countryman ALL4 è in leggero vantaggio nei consumi rispetto alla BMW X2 xDrive25e e di conseguenza anche l'autonomia elettrica che nel primo caso tocca i 61 km e nel secondo i 57 km.

Motore e prestazioni MINI Cooper SE Countryman ALL4 BMW X2 xDrive25e Motore 1.5 benzina + elettrico, 220 CV 1.5 benzina + elettrico, 220 CV Velocità massima 196 km/h 195 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,8 secondi 6,8 secondi Autonomia elettrica 61 km 57 km Consumo elettrico 13,1 kwh/100 km 13,7 kwh/100 km Consumo benzina 1,7 l/100 km 1,9 l/100 km

La BMW costa di più

A questo punto siamo arrivati alla questione prezzi, non facilissima da affrontare perché per le due "concorrenti in famiglia" al momento mancano i listini ufficiali italiani. Quello che si può fare è vedere quanto costano in Germania, qual è il sovrapprezzo rispetto alle versioni non elettrificate di potenza simile e fare una stima sul prossimo listino italiano.

La rinnovata MINI Cooper SE Countryman ALL4 ha un listino base in Germania di 39.000 euro (non lontano quindi dai 39.550 euro della versione pre restyling in vendita in Italia), esattamente come la MINI Cooper S Countryman ALL4 col motore diesel da 190 CV. Aspettiamoci quindi un prezzo italiano attorno ai 40.000 euro.

Prezzo base MINI Cooper SE Countryman ALL4 BMW X2 xDrive25e In Germania 39.000 euro 47.250 euro In Italia (stimato) 40.000 euro circa 48.000 euro circa

Lo stesso controllo fatto sul prezzo tedesco della nuova BMW X2 xDrive25e ci dice che i suoi 47.250 euro superano di 1.550 euro il listino della BMW X2 xDrive20d Advantage. Dato che in Italia la stessa diesel da 190 CV costa 46.100 euro si può stimare un futuro prezzo italiano vicino ai 48.000 euro per l'X2 ibrida plug-in.