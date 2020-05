Il bonus rottamazione auto è uno dei temi caldi del momento, forse anche perché tante persone confinate in casa per due mesi dall'emergenza Coronavirus si sono accorti che la loro vecchia auto non ha superato la difficile prova del lockdown ed è davvero da buttare, destinata alla rottamazione

Alcuni speravano e chiedevano che il Decreto Rilancio potesse stimolare nella Fase 2 lo svecchiamento del parco circolante con nuovi incentivi auto e bonus rottamazione, ma così non è stato. Vediamo quindi qual è oggi, alla luce del nuovo decreto, la situazione per chi vuole godere di incentivi e sconti per l'acquisto di un'auto nuova, ma anche solo con la rottamazione dell'auto vecchia.

Sono tre i bonus rottamazione

Ecobonus Incentivi regionali, provinciali, comunali Bonus Mobilità

Ecobonus già oggi, Bonus mobilità dal 2021

La maxi manovra per la Fase 2 dell'economia italiana, da 55 miliardi di euro (155 miliardi di euro contando anche il Decreto Liquidità), si è limitata infatti ad aumentare i fondi disponibili per l'Ecobonus 2020 e 2021, senza però ampliare la platea dei beneficiari o aumentare i singoli incentivi, con o senza rottamazione.

Sempre in tema di rottamazione auto il Decreto Rilancio ha confermato per gli anni dal 2021 al 2024 il Bonus mobilità destinato a chi rottama una vecchia auto inquinante, ma non all'acquisto di una nuova auto. Vediamo quindi di capire cosa sono questi incentivi alla rottamazione auto, a chi spettano, in che periodo e a quanto ammontano gli sconti.

Ecobonus: fino a 6.000 euro per l'elettrica

Partiamo dal capitolo Ecobonus, l'incentivo che dal 2019 il Governo garantisce a chi acquista auto a basso impatto ambientale, cioè elettriche e ibride plug-in. Il fondo destinato all'Ecobonus 2020 e 2021 è stato aumentato rispettivamente di 100 e 200 milioni di euro, mentre lo schema premiante rimane invariato. L'Ecobonus riguarda solo le auto nuove di fabbrica acquistate e immatricolate in Italia entro il 31 dicembre 2021.

Fondi Ecobonus Dopo il Decreto Rilancio Prima del Decreto rilancio 2020 170 milioni di euro 70 milioni di euro 2021 270 milioni di euro 70 milioni di euro

Il bonus all'acquisto è di 1.500 euro se si compra un'auto nuova con emissioni di CO2 allo scarico comprese fra i 21 e i 60 g/km, tipicamente le ibride plug-in, mentre lo sconto sale a 4.000 euro se l'auto nuova emette da 0 a 20 g/km di CO2 (elettriche e fuel cell).

Ecobonus: fasce di applicabilità Con rottamazione Senza rottamazione Emissioni CO2 0-20 g/km 6.000 euro 4.000 euro Emissioni CO2 21-60 g/km 2.500 euro 1.500 euro Prezzo di listino inferiore a 61.000 euro (IVA e optional compresi)

Le cifre salgono rispettivamente a 2.500 e 6.000 euro se contemporaneamente si rottama una vecchia auto omologata nelle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Esiste poi un limite di spesa massima di 50.000 euro, compresi optional, IVA esclusa. Questo significa che se l'auto costa, da listino e con gli accessori, più di 61.000 euro non si ha diritto all'Ecobonus.

Buono mobilità per dire addio all'auto

Ben diverso è il discorso relativo al Buono mobilità che prevede sì la rottamazione di una vecchia auto, ma non l'acquisto di una nuova vettura. Lo scopo è proprio quello di togliere dalla strada vecchi veicoli inquinanti e di incentivare allo stesso tempo l'uso del trasporto pubblico.

Buono mobilità Importo Rottamazione auto (fino a Euro 3) 1.500 euro Rottamazione moto (fino a Euro 2, Euro 3 a due tempi) 500 euro

Il Buono mobilità da 1.500 euro è assegnato a chi rottama, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, un'auto omologata fino alla classe Euro 3. Chi nello stesso periodo di tempo rottama una moto fino alla classe Euro 2 (Euro 3 se a due tempi) ottiene invece 500 euro.

Rottamazione in cambio di bici, monopattini e trasporto pubblico

Attenzione però, perché questi soldi non si possono usare per comprare un'auto o una moto nuova, ma solo per questi specifici acquisti: “Abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, biciclette anche a pedalata assistita, veicoli e servizi di mobilità condivisa a uso individuale”.

Utilizzabile per acquisto di:

Abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale

Bici

Bici a pedalata assistita

Monopattini elettrici

Segway

Hoverboard

Monowheel

Servizi di uso condiviso dei mezzi di cui sopra

Ciò significa che si rinuncia alla vecchia auto per avere sconti su autobus, tram, metropolitane, bici, bici elettriche, monopattini, segway, hoverboard, monowheel, ma anche sui servizi di sharing di questi stessi mezzi (escluso il car sharing).

Bonus mobilità solo nelle nelle grandi città

Lo stesso bonus, che è cumulabile con l'altro Buono mobilità fino a 500 euro (sconto del 60% del prezzo d'acquisto) per bici e monopattini, va utilizzato entro tre anni dalla rottamazione e vale anche per le persone conviventi.

Non tutta Italia può però godere di questo Buono mobilità che è riservato solo alle zone del Paese che hanno sforato i limiti europei per la qualità dell'aria. A poterne usufruire sono i cittadini residenti nelle dieci città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale. Per tutti gli altri nulla da fare al momento.

Sconti rottamazione da regioni, province e comuni

Da non sottovalutare sono poi i bonus rottamazione regionali, provinciali e comunali, gli incentivi assegnati generalmente per il contestuale acquisto di auto elettriche e ibride. Questi offrono spesso sconti importanti e sono cumulabili con l'EcoBonus statale.

Per sapere se e dove sono questi bonus locali per la rottamazione di vecchie auto e l'acquisto di nuove auto occorre tenere d'occhio i singoli siti ufficiali, ma per farsi un'idea generale si può vedere quali erano i bonus regionali nel 2019.