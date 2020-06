A meno che non facciate parte dei Blues Brothers, difficilmente avrete indossato gli occhiali da sole di notte. Una simpatica trovata cinematografica che però potrebbe essere utile (quasi fondamentale) nel caso in cui vi doveste trovare a incrociare la Lada che vi mostriamo oggi.

Si tratta di una berlina russa anni ’70 modificata (anzi, illuminata) dai ragazzi di Garage 54, ottenendo un effetto da incontri ravvicinati del terzo tipo.

M’illumino d’immenso

Una modifica costituita dall’installazione di 300 lampade LED, sistemate naturalmente non solo nei gruppi ottici ma sistemate sull’intera carrozzeria. Un esperimento folle che ha richiesto un lungo lavoro di cablaggio, per far passare i chilometri e chilometri di cavi necessari per alimentare i vari diodi luminosi. Cavi che, per risparmiare tempo, passano in bella vista sul cielo del tetto, senza canaline o coperture di alcun tipo.

In più, per evitare surriscaldamenti, ogni punto luminoso ha un proprio sistema di raffreddamento (con ventola). Normalmente i LED non scaldano, ma in questo preciso caso è stato necessario per raffreddare la temperatura, specialmente in abitacolo.

Problemi di visibilità

Se le auto moderne montano luci LED per migliorare la visibilità, questa Lada con la sua carrozzeria tempestata di punti luminosi rende difficile (e quasi impossibile, almeno nei primi metri) vedere cosa c’è fuori. Ci vuole quindi un bel po’ di tempo per far abituare lo sguardo ed evitare di andare a sbattere dopo pochi metri.

Il risultato dell’operazione di inserimento di luci LED sulla Lada lo potete vedere in video: l’auto sembra quasi scomparire e pare di essere davanti a una grossa (grossissima) lampadina. E se questo esperimento vi è piaciuto potete mettere “Like” al video di Garage 54 e sperare che arrivino a 250.000: così metteranno ancora più luci sull’auto e poi la faranno cadere in un lago. Così da poterne ammirare il fondale.