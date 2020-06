Dopo tre mesi di lockdown da Coronavirus, le auto iniziano a rimettersi in moto e molte Case offrono servizi di manutenzione specifici per la ripartenza. Ne è un esempio Peugeot, con il pacchetto "Riparti in Gran Forma", in vista dell'estate e dei viaggi per le ferie.

Questo servizio comprende numerose operazioni - gratuite o a prezzi scontati - utili a verificare (e ristabilire ove necessario) le buone condizioni del veicolo, oltre all'igienizzazione dell'abitacolo. Con la prenotazione viene data in omaggio una safety bag, un kit di prodotti utili a disinfettare l'impianto di climatizzazione.

Quali servizi sono compresi

Per limitare le occasioni di contatto diretto, Peugeot consente di prendere appuntamento direttamente online dal sito ufficiale Peugeot.it e, volendo, anche la "Pick-up & Delivery", ovvero la presa e la restituzione del veicolo direttamente al domicilio del cliente.

Alcune officine abilitate, poi, offrono anche un video live con l'andamento del lavoro di manutenzione, inviato direttamente sullo smartphone del cliente. I lavori di questo pacchetto comprendono: