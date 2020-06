Il tuner russo SCL Global vende kit carrozzeria per Lexus RX e NX che offrono ai SUV premium giapponesi un look fuori di testa. Non è sicuramente una rivisitazione per chi voglia passare inosservato.

Per quanto riguarda l'estetica, sempre più persone sembrano apprezzare i canoni stilistici delle ultime Lexus, che spiccano per le loro griglie elaborate e di dimensioni generose. In questo caso il nome del kit per la RX è Goemon e con lui l'aspetto cambia radicalemente.

BMW sta a guardare

La novità più ovvia è nella parte anteriore, dove c'è una griglia sfaccettata con linee che portano l'occhio verso il centro. C'è anche un piccolo splitter e ai lati del paraurti non mancano enormi prese d'aria negli angoli.

Fotogallery: Lexus RX Goemon

12 Foto

Il cofano presenta pieghe acuminate che corrono fino al parabrezza e i parafanghi muscolosi su entrambe le estremità aggiungono ancora più dramma all'insieme. SCL Global aggiunge anche uno spoiler sul tetto dalla forma frastagliata e un nuovo diffusore.

Le chiamate per nome

Kotaro è il nome del kit carrozzeria per la Lexus NX e ha un aspetto generale molto simile. Come per la RX, la griglia presenta una complessa serie di elementi verticali e orizzontali che guidano l'occhio verso il centro, mentre lo splitter è un po' diverso avendo una forma più aperta rispetto al Goemon. Il cofano è meno lavorato e ha due aperture vicino al parabrezza. Tuttavia, i parafanghi squadrati non mancano nemmeno qui.

Fotogallery: Lexus NX Kitano

12 Foto

La parte posteriori include un nuovo spoiler sul tetto, un rivestimento intorno ai fanali posteriori e il diffusore ha spesse porzioni verticali lungo la parte superiore. Non manca nemmeno un'apertura per lo scarico al centro.