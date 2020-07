Fiat è già pronta anche per luglio a proporre offerte sui propri modelli, riattualizzando una formula simile a quelle già previste immediatamente dopo la riapertura post-Coronavirus.

Una delle proposte in corso fino al 31 luglio è sulla multispazio Fiat 500L, che si può acquistare nella versione 1.4 95 CV con un listino scontato di 12.300 euro, aderendo al finanziamento Contributo Prezzo di FCA.

L’offerta prevede di non versare anticipo, e neppure rate per i primi 180 giorni, quindi praticamente ad anno nuovo. Si pagano poi 19 rate mensili da 132,33 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,78%), mentre le successive 72 ammontano a 210,46 euro, a chiusura totale del debito.

Continuano anche le indicazioni sull'apertura sicura delle concessionarie, e il set D-Fence pack per una migliore igienizzazione.

Vantaggi

La 500L costerebbe 18.650 euro, e senza aderire alla promozione il listino scenderebbe già a 14.000 euro, ma con il finanziamento il prezzo cala ancora a 12.300 euro: tenendo conto che la vettura dispone di clima, radio DAB touchscreen 5” e Touch Control, lo sconto iniziale è interessante.

Poi, come ogni buona offerta che prevede di non mettere troppo mano al denaro in questa fase estiva critica, non ci sono né anticipo, né rate fino ad anno nuovo, mentre per i primi due anni le rate sono particolarmente basse, aumentando dal terzo anno in avanti. Si paga quindi l’intera vettura, senza maxi-rate finali.

Svantaggi

Bisogna sempre fare i conti un importo più alto rispetto alla vettura di esempio, che, oneri finanziari e fiscali a parte, di solito manca di alcuni optional rispetto ai modelli disponibili.

Il finanziamento non è a tasso zero, anche se il TAN non bassissimo si riferisce alla rateazione lunga e con due importi diversi, che prosegue in totale per ben otto anni.

Altra annotazione: nell’esempio, la vettura è segnalata ancora come Euro 6D-Temp, che non è l’ultimissima immatricolazione anti-inquinamento.

In sintesi