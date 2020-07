“Viaggia con Citroen” è il motto con cui la Casa francese ha individuato le sue promozioni valide fino al 31 luglio, in piena ripresa dopo le chiusure a causa del Coronavirus. Ci sono diversi modelli in promozione, ma uno appare particolarmente allettante in quanto presto sarà sostituito da una nuova generazione: la C4 Cactus.

La C4 del futuro sarà una crossover-coupé anche elettrica, ma la Cactus rimane un modello moderno ed economico, che offre la comodità delle sospensioni Progressive Hydraulic e dei sedili Advanced Comfort.

L’offerta sulla C4 Cactus PureTech 110CV S&S Feel prevede, con il finanziamento Simply with you, un listino che scende da 20.200 euro a 13.800 euro; a questo punto non si versa anticipo, e non si versano neppure le prime due rate, se non l’imposta sostitutiva iniziale sul contratto pari a 35 euro: di fatto, si comincia a pagare ad ottobre.

Le rate sono poi 45 da 240,77 euro (TAN dell’intero periodo 5,99%, TAEG 7,63%) e c’è una maxi rata finale di 6.650,58 euro, per un massimo di 40.000 km.

Questa promozione comprende anche il servizio facoltativo PerfettoPiù per la protezione del credito e la Protezione Pandemie PSAWeCare, che copre i rischi di natura pandemica per un anno.

Vantaggi

Un listino di partenza di 13.800 euro significa acquistare una vettura media come la C4 al prezzo di un'auto di segmento inferiore; in più, in pieno periodo post-Covid, l’assenza di anticipo e delle prime due rate può essere un bel vantaggio.

Da segnalare anche l’assicurazione contro le pandemie, e la possibilità di aggiungere la marchiatura antifurto e l’assicurazione furto e incendio ad un prezzo vantaggioso.

Svantaggi

Sono da tenere in conto alcune spese in più, oltre ai consueti oneri fiscali e del finanziamento, considerando che la vettura in stock deve essere immatricolata entro il 31 luglio, e la promozione non è cumulabile con altre in corso.

Inoltre, l’offerta è valida solo in caso di rottamazione o permuta. C’è poi il fatto che la C4 in versione Cactus non esisterà più a breve: questo rende interessante l'opzione di sostituzione della vettura dopo 4 anni, utilizzando la rata finale come anticipo per una nuova auto.

In sintesi