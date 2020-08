Si potrebbe definire come “Il sUV per tutti i gusti” (a patto di avere un bel conto in banca). Con le sue 10 milioni di possibilità di configurazione, disponibili già dal lancio a fine giugno, la Bentley Bentayga offre una grande vastità di personalizzazioni.

A loro, come se non bastasse, si aggiungono 4 nuovi pacchetti di accessori dedicati sia alla carrozzeria sia all'abitacolo. Compreso il nuovo scarico Akrapovic, purtroppo però non destinato all'Italia.

I pacchetti Exterior e Interior nel dettaglio

Il pacchetto Exterior include:

calotte degli specchietti in fibra di carbonio lucide “Blackline”

pedana laterale fissa per accedere al veicolo

scarico sportivo Akrapovič in titanio

La domanda però sorge spontanea: potendo monterenste uno scarico Akrapovic (di certo non discreto nel dare voce al motore) su un SUV firmato Bentley?

Il pacchetto Interior può invece contare su:

cuscini imbottiti in pelle

poggiapiedi sui sedili posteriori

set di bagagli su misura

sacche da golf resistenti all'acqua

Per chi ama l’avventura

Il pacchetto Touring, riservato a chi ama i viaggi avventurosi, permette di caricare di tutto, non solo nel bagagliaio. Include infatti:

box da trasportare sul tetto

porta biciclette

porta sci/snowboard

Non è finita qui

Infine, ma non meno importante, vi è la gamma di accessori Protection Bentley. A disposizione della clientela il copriauto, i tappetini per interni e i paraspruzzi. Interessante il sistema di rivestimento interno della vettura, che offre una protezione extra contro gli effetti dell'umidità e della polvere.