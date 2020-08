Se Lancia è da tempo presene sul solo mercato italiano, e soltanto con un modello, questo continua ad avere successo di vendita più di molte altre concorrenti recenti; la Lancia Ypsilon fino alla fine di agosto è anche acquistabile con una promozione, che permette di dilazionare molto il pagamento, senza anticipo e con prima rata ad anno nuovo.

Vediamo i dettagli, considerando il modello Lancia Ypsilon Silver 1.2 8v 69 CV Ecochic GPL, il cui listino parte da 16.200 euro.

Con il bonus complessivo di 4.000 euro, ripartiti in 4.000 euro più 1.500 euro aderendo al finanziamento “Contributo prezzo MiniRata”, il prezzo scende fino a 12.000 euro; non si paga quindi anticipo, e la prima rata è a 150 giorni, ossia a gennaio del prossimo anno.

Questa promozione prevede quindi 20 rate mensili da 129,33 euro, e poi 72 rate mensili di 203,26 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,85%), senza rata finale.

Vantaggi

Per un modello diffuso, economico ed ecologico come la Ypsilon, l’offerta è allettante: 4.000 euro di sconto su un listino non altissimo non sono pochi, e in più si guida la vettura per la seconda parte dell’anno praticamente senza versare né anticipo, né rate, e senza la necessità di un usato in permuta o rottamazione.

Si può scegliere un modello superiore o più accessoriato rispetto a quello indicato, ma i costi rimangono comunque sostenibili, e ben dilazionati.

Svantaggi

Calcolando anche le novità future del gruppo Stellantis, potrebbe essere un po’ lungo un finanziamento che impegna praticamente per 8 anni, fatti salvi eventuali riscatti a finanziamento in corso.

Rispetto al passato, il D-Fence Pack a tutela della salute è sì stato aggiornato, ma ora non è più gratuito: è disponibile a 300 euro, aggiungendolo alla rata del finanziamento.

In sintesi