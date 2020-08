Giusti ieri abbiamo fatto un riassuntone di tutto quello che sappiamo della nuova Mercedes Classe S, l’ammiraglia della Stella attesa al debutto il prossimo 2 settembre. All’appello mancavano informazioni dettagliate sull’abitacolo. Ora eccole qua.

Un abitacolo che, come da tradizione, promette di essere tra i più eleganti dell’intero panorama automobilistico, con una maniacale cura per il dettaglio e materiali di primissima classe. Per creare una sorta di rifugio, una terza opzione per chi vive tra casa e ufficio.

La fibra per la luce

Un abitacolo come – o forse meglio – del salotto di casa, con un’illuminazione curatissima e resa da metri e metri di fibra ottica, perfettamente integrata nelle superfici. Pannelli porta, plancia, tunnel centrale: sono molti gli elementi attraversati dai filamenti luminosi (composti ciascuno da 250 LED) in grado di cambiare colorazione a seconda dei gusti e dello stato d’animo. O degli avvisi in arrivo dai vari sistemi di assistenza alla guida.

L’illuminazione interna infatti sarà perfettamente integrata con i vari ADAS della nuova Mercedes Classe S, così ad esempio, al sopraggiungere di un’auto nell’angolo cieco, verremo avvertiti anche da un’illuminazione in rosso acceso.

Oppure, se si sceglie il pacchetto Energizing Comfort Control (evoluto rispetto a quello disponibile sulle altre Mercedes) si possono creare ambienti luminosi rilassanti – se ci si sente stressati – o rinvigorenti se si è stanchi.

L’ammiraglia che ascolta

Manco a dirlo, anche la nuova Mercedes Classe S avrà il sistema di infotainment MBUX, opportunamente modificato e potenziato e pronto ad esaudire – quasi – ogni nostro desiderio, rispondendo alla frase di attivazione “Ehi Mercedes”. Climatizzatore, navigatore satellitare, lettore multimediale e tanto altro potranno così essere attivati a voce.

E, siamo sicuri, ci sarà ben di più.