Per soddisfare gli standard di un mercato specifico come quello europeo, nel 2003 è nato lo Hyundai Design Center Europe con sede a Russelsheim, in Germania. Molte delle auto destinate al mercato europeo passano da qui per avere le giuste specifiche del mercato, ma non ci aspettavamo di vedere uscire un'"auto" di questo tipo dalla sede europea della Casa coreana.

Hyundai infatti ha appena rilasciato la prima foto teaser del suo nuovo modello "speciale": ha quattro ruote ma non è alimentato da un motore, perché si affida alla gravità per muoversi in discesa. Insomma, ecco la prima Soapbox di Hyundai.

Nate giocattoli, diventate di design

L'immagine teaser è molto scura, ma mostra abbastanza bene la sua forma nel complesso, che a prima vista sembra molto futuristica. Non c'è molto altro da vedere, se non che è gialla, affilata e con il logo Hyundai sul lato che, secondo la Casa, è "una chiara somiglianza con la Concept 45".

Fotogallery: Hyundai 45 Concept

29 Foto

Come già accennato, il nome soapbox si riferisce ad un veicolo senza motore che viene spinto solo dalla gravità in discesa. Era popolare fra i bambini di tempo fa, che costruivano la propria "automobilina" con il legno delle scatole di sapone.

Col tempo, queste auto in miniatura sono diventate interessanti anche per i marchi, e Aston Martin è stata una pioniera nel design professionale delle soapbox. Hyundai sottolinea che questi veicoli "a trazione naturale" sono particolarmente popolari in Europa e in Nord America, dove spesso si svolgono anche numerosi derby di soapbox.

L'arrivo "a listino"

Benché a primo impatto venga da credere che sia quasi fatto per gioco, in verità Hyundai ha già confermato che non appena la soapbox sarà pronta e in grado di correre giù per una collina, verrà prodotta in serie e venduta in Europa.

Non c'è ancora una data ufficiale per il debutto, ma la Casa coreana ha detto espressamente che "sarà rivelata molto presto".