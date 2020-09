Come è ormai noto, le coupè gemelle GT86 e BRZ, che Toyota e Subaru hanno sviluppato insieme, torneranno con la seconda generazione entro il prossimo anno e ci sono già un'infinità di voci e ipotesi sul motore, la piattaforma e l'impronta stilistica comune che i due marchi adotteranno.

Noi abbiamo provato a immaginarne l'aspetto con un teaser esclusivo di Motor1.com che segue le ultimi indicazioni, anticipando che il nome potrebbe essere Toyota GR86, dalla denominazione GR già utilizzata da Toyota per Yaris e Supra.

Resta piccola ma si fa "grande"

Le prime dichiarazioni della Casa stessa hanno rivelato che la nuova Toyota GR86 sarebbe stata anche migliore della Supra in termini di feeling di guida e l'ingegnere capo ha sottolineato che anche il design sarebbe stato differente dall'attuale.

Fotogallery: Nuova Toyota GT86, il rendering

10 Foto

Impossibile quindi non immaginare la caratteristica linea del frontale della Supra trasferita sulla GR86, con un paraurti molto più aggressivo rispetto alla prima generazione, qui modellato prendendo esempio dalla Yaris GR e con l'emblema Toyota nella stessa posizione.

Altri elementi di ispirazione Supra che ci aspettiamo di ritrovare sono il tetto "a bolle", e il massiccio sottoporta che parte dalla feritoia sul parafango anteriore e va a fondersi in quello posteriore, rendendo la coupé più matura e più combattiva allo stesso tempo. Non sappiamo come potrebbe essere il disegno nella parte posteriore, ma ci aspettiamo di vedere fanali allineati alla nuova filosofia Toyota (quindi non più tondi), un diffusore funzionale ed elegante e una coppia di scarichi belli grandi agli angoli del paraurti.

Ancora un po' Subaru

Si pensava che l'auto, pur essendo stata sviluppata ancora una volta con BRZ, dovesse utilizzare una piattaforma 100% Toyota, ma in seguito è stato suggerito che sia stata Subaru ad occuparsi della base.

Per quanto riguarda il motore, siamo abbastanza sicuri che si tratti ancora di un boxer, per l'esattezza il 2.4 della Subaru Ascent. Se sia però aspirato o turbocompresso non si sa ancora.

La fase di sviluppo con test su strada dei prototipi è appena stata avviata, la nuova generazione della GT86, o meglio GR86, è attesa per il 2021.