Era dal giorno della presentazione della nuova Ford Puma che in molti (forse tutti) aspettavano una declinazione sportiva del piccolo SUV coupé dell’Ovale Blu. Un’attesa non breve che oggi dà i suoi frutti: ecco infatti debuttare la Ford Puma ST.

Un modello strettamente imparentato con la Fiesta ST, con la quale condivide meccanica e motore, nella fattispecie il 1.5 EcoBoost da 200 CV e 320 Nm di coppia (30 in più rispetto alla piccola) disponibili tra 2.500 e 3.500 giri. E naturalmente un’estetica dedicata. La commercializzazione è prevista per la primavera 2021, con prezzi ancora da definire.

Anteriore e manuale

Un motore che porta la Puma ST a toccare i 220 km/h di velocità massima, con accelerazione 0-100 in 6,7”, accompagnato solo ed esclusivamente dal cambio manuale 6 marce e la trazione anteriore.

I dati ufficiali dicono che il consumo medio, calcolato secondo il vecchio ciclo NEDC, si attesta sui 6 litri ogni 100 km, grazie anche al sistema che disattiva un cilindro quando non si chiede tutto al propulsore.

Inoltre, grazie alla vicinanza tra cilindri e turbcompressore, in Ford assicurano una quasi totale assenza di turbo-lag, per una risposta sempre pronta del 1.5 da 200 CV.

Uno schema meccanico che – per la gioia degli appassionati – può essere integrato con un differenziale autobloccante anteriore. Optional unito a un telaio modificato rispetto alla Puma classica, con asse anteriore più rigido e molle specifiche, per una risposta ancora più diretta e sincera. Dedicati alla ST sono anche i 4 programmi di guida, il Launch Control (optional) e l’ESP completamente disinseribile.

Più diretto è anche lo sterzo, punto di forza di Ford, dal quale è lecito aspettarsi lo stesso – ottimo – feeling della Fiesta ST. Completa il pacchetto di modifiche l’impianto frenante, con dischi anteriori da 325 mm e posteriori da 271.

Il look giusto

Anche l’occhio però vuole la sua parte, e la Ford Puma ST si veste a puntino, con paraurti ridisegnati, nuova griglia, doppi scarico, cerchi in lega da 19” e nuovi colori per la carrozzeria, assieme a appendici aerodinamiche dedicate.

Anche all’interno la ST non fa nulla per nascondere la sua indole da piccola arrabbiata, con sedili avvolgenti, volante sportivo e altri dettagli dedicati. Non mancano naturalmente il monitor touch centrale da 8” e la strumentazione digitale.