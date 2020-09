Poco più di una settimana fa Nissan ha presentato sotto forma di concept l’erede della 370Z: battezzata Z Proto, è una vettura sportiva che riprende molti dettagli ed elementi stilistici del passato rivisitati in chiave moderna.

Oggi, dopo aver sentito le indiscrezioni della Casa su una possibile versione più performante, abbiamo provato a farci un’idea attraverso un rendering di come potrebbe mostrarsi questa variante che con ogni probabilità porterà ancora la firma del reparto sportivo Nismo.

Quel tocco in più

Se Nissan dovesse veramente presentare una versione Nismo della Z Proto, ci aspetteremmo che prendesse in prestito alcuni dettagli stilistici dalle altre Nismo già disponibili sui diversi mercati. Il rendering mostra, infatti, una vettura ancora più sportiva nel look che si distingue per l'ala posteriore, le prese d'aria sul cofano e altre appendici nella parte frontale.

L'assetto e il design sono ricalcati su quelli della GT-R Nismo 2020, con il labbro anteriore curvo sotto una grande griglia quadrata. Il rendering presenta anche diverse rifiniture rosse lungo gli specchietti laterali e sulle gonne laterali più larghe, la livrea più comune per queste varianti. A cui si aggiungono un diffusore posteriore appena visibile nel retro della vettura e lo stemma Nismo in alto sulla destra della calandra.

Un V6 più potente?

La concept Z Proto, secondo quanto rivelato da Nissan, dovrebbe essere equipaggiata con un V6 biturbo di 3 litri in grado di erogare una potenza massima di 406 CV e un cambio manuale a 6 marce.

Ci aspettiamo dunque che la versione Nismo possa essere equipaggiata con una motorizzazione più potente che garantirebbe non solo prestazioni migliori ma anche un sound unico. Con 460 CV o addirittura 500, sarebbe comunque a distanza di sicurezza dalla GT-R.

E se fosse elettrica?

Non sappiamo quando potrebbe arrivare questa ipotetica versione Nismo ma in futuro Nissan potrebbe offrirne anche una elettrica, cercando di seguire le esigenze di un mercato che punta sempre più in quella direzione. Non ci resta che aspettare maggiori informazioni, considerando che manca almeno un altro anno al lancio sul mercato della nuova "Z".