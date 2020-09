Nel 1969 debuttava in America la Datsun 240Z, la prima vettura in assoluto ad essere sia sportiva che economica. Con soli 3.626 dollari dell’epoca (poco più di 3.000 euro al cambio attuale), ci si portava a casa un mezzo capace di coniugare affidabilità e confort ad uno stile di guida sportivo.

Tale vettura segnò l’inizio della generazione Z di Nissan e fece registrare oltre allo scalpore iniziale, una forte impennata delle vendite.

La Nissan Z Proto sarà l’ultima in ordine di arrivo a rappresentare la gamma delle sportive della Casa giapponesi. L’erede della 370Z sarà svelata online il 15 settembre, il 16 in Italia, considerando che saranno le 2.30 del mattino da noi.

Largo all'immaginazione

Il primo teaser ufficiale non ci consente di fare molti pronostici. Si intravede soltanto parte della sagoma e il dettaglio dei fari anteriori a LED.

Dato il nome potrebbe anche trattarsi di un prototipo. Vogliamo sperare che sia già un modello destinato alla produzione, ma in ogni caso, non ci è dato sapere se e quando arriverà in Europa.

Una cosa è certa, la Z Proto dovrà rispettare i canoni imposti a suo tempo dalla casa. Dovrà essere potente, ma allo stesso tempo adatta all'utilizzo giornaliero. E soprattutto non dovrà costare troppo.

Le serie Z speciali

Di Z c’è n’è una sola…in realtà non è così. Ecco in ordine cronologico le vetture serie speciale che, dopo il lancio della Dastun Z del 1969, hanno contribuito all'evoluzione della generazione Z, celebrando ciascuna una ricorrenza differente: