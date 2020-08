Zagato IsoRivolta. Se siete degli appassionati di Gran Turismo questo nome potrebbe dirvi qualcosa: appartiene infatti a una concept nata per correre sui circuiti virtuali del popolare simulatore di guida per Play Station. Era il 2017 e si diceva che – forse, un giorno – sarebbe potuta diventare realtà.

La promessa è mantenuta e per annunciare l’arrivo della nuova fuoriserie la carrozzeria italiana ha pubblicato le prime foto della sua nuova coupé, un’auto nata per celebrare la Iso A3/C degli anni ’60 nonché versione da corsa della Zagato Grifo.

Stile italiano, cuore americano

La filosofia alla base della nuova nata firmata Zagato è lo stesso della sua antenata: carrozzeria elegante e un grande motore americano sotto il cofano. Proprio come sulla concept del 2017, rispetto alla quale però le forme sono molto meno estreme e “tirate”. Classe e semplicità prima di tutto.

Cambia anche il motore, anche se la firma è sempre la stessa: sotto al cofano della Zagato IsoRivolta in “carne ed ossa” infatti c’è il V8 di 6,8 litri della Chevrolet Corvette Z06, con potenza che sulla sportiva americana raggiunge 513 CV e 637 Nm di coppia. Numeri che potrebbero però aumentare per dare alla coupé italiana ancora più “rabbia”.

Leggera e per pochi

Di dettagli tecnici ce ne sono pochissimi e ne sapremo di più a ottobre, quando la IsoRivolta verrà svelata ufficialmente. Per ora dobbiamo accontentarci di una manciata di foto e di sapere che la carrozzeria sarà in fibra di carbonio. Il prezzo? Non si conosce ancora, ma sappiamo che le qualità dell’ultima nata in casa Zagato hanno già conquistato il cuore di 10 appassionati e rimangono quindi solo 9 unità ancora disponibili per l’acquisto.

Ma se siete affascinati dal vintage vero, sappiate che in autunno, in occasione della vendita della Collezione Elkhart di RM Sotheby's, verrà messa all’asta Iso Grifo GL Serie I del 1968 con un motore V8 di 7,0 litri.