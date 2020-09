La scatola nera del programma Move-In che permette ai residenti in Lombardia di poter circolare anche con vecchie auto inquinanti per un numero limitato di chilometri annui tornerà presto utile anche ai possessori di vetture diesel Euro 4.

Lo stop alle auto diesel Euro 4 che è stato prorogato dal 1° ottobre 2020 all'11 gennaio 2021 potrà infatti essere superato da quegli automobilisti lombardi che percorrono pochi chilometri con la loro auto, per l'esattezza un massimo di 10.000 km nei comuni più inquinati.

Occorre montare la scatola nera

Per superare il blocco del traffico per le diesel Euro 4 che si applicherà proprio a partire dal prossimo 11 gennaio è necessario aderire al progetto Move-In della Regione Lombardia, sulla base di soglie chilometriche stabilite in questa nuova delibera della giunta regionale.

In pratica l'automobilista che si registra a Move-In e fa montare la scatola nera o "black-box" sulla sua vettura (qui tutte le info) spende 30 euro una tantum per l'installazione e 20 euro ogni anno per il servizio.

10.00 km di bonus nelle aree più inquinate

Fatto questo può percorrere in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora fino a 10.000 km in un anno (8.000 km di base + 2.000 km per l'emergenza Covid-19) all'interno dell'Area 1 lombarda, quella che comprende 209 comuni di Fascia 1 (qui l'elenco completo) e i 5 comuni con più di 30.000 abitanti situati in Fascia 2, ovvero Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese.

È prevista però una limitazione temporale, nel senso che dei 10.000 km assegnati annualmente, solo la metà (5.000 km) può essere percorsa nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Ambito di

applicazione km/anno Benzina Euro 0 Area 1 e 2 1.000 km Gasolio Euro 0 Area 1 e 2 1.000 km Benzina Euro 1 Area 1 e 2 2.000 km Gasolio Euro 1 Area 1 e 2 2.000 km Gasolio Euro 2 Area 1 e 2 4.000 km Gasolio Euro 3 Area 1 e 2 7.000 km Gasolio Euro 4 Area 1 10.000 km

(max 5.000 km nel periodo 1° ottobre - 31 marzo)

Da gennaio anche in Piemonte

Le stesse deroghe su base chilometrica sono previste pure per le ancor più vecchie auto Euro 0 ed Euro 1 (benzina o diesel), oltre alle diesel Euro 2 e 3, ma con percorrenze ancora ridotte, da un minimo di 1.000 a un massimo di 7.000 km all'anno.

Uno programma di deroghe chilometriche ai blocchi del traffico, simile al Move-In già attivo in Lombardia da un anno, è in preparazione anche in Piemonte che dovrebbe attivarlo nelle sue città già da gennaio 2021.