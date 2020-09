Chi ha una vecchia auto diesel Euro 4 e abita in una di queste regioni del Nord, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, potrà continuare a circolare fino al 31 dicembre 2020.

Lo stop alla circolazione delle diesel Euro 4 previsto già dal prossimo 1° ottobre è infatti slittato in avanti di tre mesi per via dell'emergenza da Coronavirus ed entrerà invece in vigore il 1° gennaio 2021.

Tre mesi in più, poi stop

La proroga di tre mesi è stata decisa congiuntamente a luglio dalle "Regioni del Bacino Padano", ovvero quelle già citate, che avevano indicato la data del 1° ottobre 2020 già in un accordo sottoscritto nel 2017.

Una nuova conferma arriva da Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, che ha parlato di "valutazioni emerse dagli effetti causati dall'emergenza sanitaria."

Cinque motivi per il rinvio

Nello specifico Cattaneo ha detto che i motivi alla base del rinvio allo stop diesel Euro 4 sono:

La riduzione delle emissioni complessive rispetto all'ordinario dovuta al lockdown

Il persistere dello stato di emergenza fino al 15 ottobre

L ' incertezza economica

I vincoli legati all ' uso del trasporto locale

La persistenza dello smartworking

Così si controlla se l'auto è Euro 4 o superiore

Ricordiamo che per conoscere la classe ambientale (o compatibilità ambientale) di appartenenza della propria auto, ovvero se è Euro 4 o superiore o inferiore, si può facilmente verificare online. In alternativa resta il classico controllo della carta di circolazione (il libretto) che riporta lo stesso dato nel riquadro 3.

I sistemi online più semplici e affidabili sono quelli "istituzionali" del Portale dell'Automobilista e dell'Agenzia delle Entrate, dove è sufficiente inserire il numero di targa dell'auto. Il primo fornisce solo il dato "Euro" e le emissioni di CO2, mentre il secondo mostra anche potenza, alimentazione (benzina, diesel, ecc.), peso, posti a sedere e altre utili informazioni.