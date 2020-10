Un solo modello, e soltanto per l’Italia, ma in continua evoluzione, e sempre al top delle vendite nel nostro paese: è la storia dell’ultima Lancia a listino, la Ypsilon, che rinnova le promozioni di ottobre con due offerte sul modello EcoChic Hybrid, nell’allestimento Silver e nel più ricco Maryne.

Il finanziamento prende il nome di Be-Hybrid Contributo Prezzo MiniRata, e prevede il pagamento completo dell’importo in due fasi, con uno sconto iniziale e senza versare anticipo.

Negli esempi ufficiali, la nuova Lancia Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV costa 14.750 euro, ma con promozione ed Ecobonus pari a 2.000 euro di sconto e 1.750 euro di incentivo statale in caso di rottamazione, si scende a 10.400 euro, che calano ulteriormente a 8.900 euro aderendo al finanziamento.

Non c’è anticipo, e si pagano dopo 30 giorni 24 rate mensili da 98,58 euro, e quindi 72 rate mensili di 147,15 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,69%), incluse le spese di incasso rata.

Per la più accessoriata Lancia Ypsilon Maryne Hybrid 1.0 70 CV, il prezzo di partenza è di 16.700 euro che con tutti gli sconti scende a 10.200 euro; le rate corrispondono quindi a 111,58 euro per i primi due anni, e 166,79 euro per i successivi 72 mesi (stesso TAN salvo arrotondamento rata, TAEG 9,36%).

In entrambi i casi, quindi, non è prevista una maxi rata finale, e quindi neanche un limite chilometrico.

Vantaggi

La Ypsilon continua ad avere i suoi estimatori, e con il Mild Hybrid da 70 CV aumenta le caratteristiche economiche ed ecologiche. La promozione è estesa sui modelli base, ma anche sulla più accessoriata Maryne, e punta ancora sull’anticipo zero e sulla rateazione dell’intero importo.

Le rate, che si pagano a 30 giorni dal contratto, sono più basse per i primi due anni: per la Silver ammontano a meno di 100 euro al mese.

Svantaggi

Lo sconto massimo degli esempi si ottiene solo in caso di rottamazione per accedere ai contributi statali, soggetti comunque ad esaurimento. C’è da aggiungere sicuramente qualcosa alle vetture proposte, come alcuni oneri finanziari, ed eventuali accessori in più.

Il finanziamento di otto anni, quindi sicuramente oltre la data di produzione della vettura, è adatto per chi vuole tenere l’auto di proprietà per lungo tempo.

In sintesi

Modello (esempio) Lancia Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV Promozione Be-Hybrid Contributo Prezzo MiniRata Scadenza 31 ottobre 2020 Listino 14.750 euro Listino scontato 8.900 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 24 da 98,58 euro dopo 30 giorni, 72 di 147,15 euro TAN 6,85% TAEG 9,69% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Si accede allo sconto massimo solo con gli incentivi statali per rottamazione e adesione al finanziamento