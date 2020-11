Dopo il restyling delle versioni normali ecco che arriva il turno della Volkswagen Tiguan R, la versione più potente del SUV compatto tedesco. Come la nuova Golf R anche in questo caso sotto al cofano trova spazio il classico 2.0 TSI da 320 CV e 420 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico DSG doppia frizione a 7 rapporti.

Caratteristiche per permettono alla più potente Tiguan della storia di passare da 0 a 100 km/h in 4,9 (appena 0,2" in più rispetto alla Golf) e toccare i canonici 250 km/h di velocità massima. Il tutto con un look rivisto in chiave sportiva, senza mai esagerare.

Trazione tutta nuova

Esattamente come la Golf R anche la Tiguan R adotta la nuova trazione integrale 4Motion arricchita con l'R-Performance Torque Vectoring, sistema che distribuisce la coppia tra i 2 assi e tra le ruote posteriori grazie a una frizione multidisco.

Un sistema che ne migliora le performance in curva, rendendo il SUV tedesco ancora più efficace. Per ora il comunicato stampa non parla delle varie modalità di guida presenti, e chissà se ci sarà anche la "Drift" che ha debuttato sulla Golf R.

Sappiamo invece che della partita faranno parte il sistema DCC, l'assetto ribassato di 10 mm, ESC completamente disattivabile, il nuovo impianto di scarico (con quello firmato Akrapovic disponibile come optional), dischi freno anteriori da 18" coperti da speciali cerchi in lega da 20", 21" come optional.

Si fa riconoscere

Naturalmente le novità della Volkswagen Tiguan R riguardano anche l'estetica, modificata in chiave sportiva ma senza esagerazioni. I paraurti hanno un nuovo disegno, ci sono nuove appendici aerodinamiche, sedili sportivi, la strumentazione digitale con grafica dedicata e dettagli in Carbon Grey.

La nuova Tiguan R è già ordinabile in Germania con prezzo base fissato a 56.703 euro, mentre ancora non sappiamo quando arriverà in Italia, nè il prezzo di listino.