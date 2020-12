La diffusione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) non conosce sosta, così come quella delle auto connesse, tanto che si stima che entro il 2025 ci saranno oltre 470 milioni di veicoli connessi sulle strade. Di conseguenza, il mercato dei software e dei servizi dati sul mercato post-vendita continuerà a crescere in maniera significativa. Inoltre, la connettività e le nuove soluzioni basate sui dati hanno il potenziale per ottimizzare il flusso di lavoro in officina consentendo al contempo notevoli risparmi di tempo.

Questo è importante, perché anche i componenti che permettono agli ADAS di funzionare possono avere bisogno di manutenzione, oppure di una calibrazione a seguito della sostituzione di un componente. Il caso più comune è quello della telecamera e del radar integrati nel parabrezza, che a volte può venire scheggiato e deve essere sostituito. In questo caso, la rete di officine Bosch Car Service sono organizzate per ripristinare gli ADAS al 100% della loro funzionalità grazie ad attrezzatura prodotta e commercializzata dal colosso tedesco Bosch. Vediamo dunque qui di seguito i vari tipi di attrezzatura.

Il DAS 3000 di Bosch

Bosch ha sviluppato il dispositivo di calibrazione e regolazione DAS 3000, proprio per ripristinare il corretto funzionamento di telecamere e radar. L’ultima versione del DAS 3000 ha una serie di modifiche per rendere le procedure di calibrazione ancora più veloci e semplici. Grazie ai nuovi aggrappi per le ruote - compatibili con cerchi da 14 a 24 pollici e a una piastra paraurti si riduce notevolmente il tempo di preparazione e messa a punto del sistema di calibrazione .

C'è anche una innovativa interfaccia grafica che rende le operazioni più rapide e intuitive: il menu di navigazione, le schermate e le istruzioni per l’utente sono stati rielaborati in base alle più recenti procedure di test; il controllo del posizionamento dei pannelli target è velocizzato dalle animazioni grafiche che mostrano la posizione corrente e quella obiettivo del DAS 3000, con una rappresentazione digitale migliorata dei valori di distanza, angolo di imbardata e spostamento laterale.

Bosch Connected Repair

Il Bosch Connected Repair è uno strumento diagnostico a disposizione delle officine, dotato di connettività intelligente. Raccoglie le informazioni del veicolo, i risultati dei test effettuati con i vari dispositivi collegati e crea un report diagnostico unico a disposizione del meccanico e del cliente.

Inoltre l'auto una volta identificata, non deve essere registrata su ciascun dispositivo come avveniva in passato. La procedura di diagnosi risulterà quindi più completa ed efficiente. I rapporti di prova con i commenti e le immagini sono memorizzati direttamente nella scheda di lavoro digitale e possono essere recuperati in qualsiasi momento.

L'intelligenza collettiva

La nuova versione del software ESItronic 2.0 si serve dell'intelligenza collettiva, consentendo alle officine di ottimizzare le procedure di riparazione, di abbreviare i tempi di diagnosi necessari per ciascun veicolo e di usufruire delle ultime informazioni disponibili. Può essere utilizzato sia online che offline.

Bosch ha archiviato in una banca dati oltre 750.000 casi di utilizzo reali raccolti nella vita quotidiana dell'officina. Una volta che lo strumento di diagnosi ha riconosciuto un errore, Bosch propone al meccanico soluzioni di riparazione valutate da altri utenti.

Il tester di diagnosi KTS 250

Il nuovo tester diagnostico compatto KTS 250 è adatto per le officine più piccole o come dispositivo mobile aggiuntivo in officine più grandi. L'utente è supportato da un'interfaccia intuitiva basata su Android. Questo tester offre una copertura diagnostica completa del veicolo su circa 150 marchi.

È dotato di interfaccia Ethernet DoIP integrata per ricevere gli aggiornamenti software ed è in grado di identificare automaticamente il veicolo in base al numero di telaio. Ovviamente Bosch fornisce le parti di ricambio corrette per quasi tutti i veicoli, da quelli nuovi a quelli rigenerati in serie, e le soluzioni di riparazione.

Bosch inoltre mette a disposizione, alla propria rete di officine Bosch Car Service, il corso "Sicurezza e Comfort - Sistemi di assistenza alla guida". Il corso si rivolge ai tecnici d’officina preposti alla diagnosi e alla riparazione dei sistemi elettronici di sicurezza e comfort. Ogni guidatore si può dunque affidare alla professionalità dei tecnici Bosch per la riparazione e la consulenza in materia di sistemi ADAS.