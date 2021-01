Di solito le offerte di gennaio durano per tutto il mese, ma a volte ci sono delle proposte a tempo: è il caso di Dacia, che per la Duster ECO-G, ovvero la versione a GPL, promuove un’offerta sulle vetture disponibili fino all’11 di gennaio, nell’ambito delle iniziative Simply Dacia.

L’offerta prevede per la Duster Comfort a trazione anteriore uno sconto iniziale, con il listino portato a 14.900 euro esclusi IPT e contributo PFU, e anticipo di 2.900 euro; a questo punto le rate sono 36 da 182,01 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,01%), che Dacia quantifica in circa 6 euro al giorno per tre anni.

Al termine, la maxi rata ammonta a 8.275 euro, per un totale di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’offerta non prevede rottamazione, o incentivi statali: pertanto l’anticipo può essere sostituito da una permuta, e nel sito Dacia c’è una sezione dedicata alla valutazione dell’usato in meno di tre minuti. In più, il modello dispone di Media Nav Evolution e dei sensori di parcheggio.

Vantaggi

La Dacia Duster ha poche rivali nella categoria per rapporto qualità-prezzo: 6 euro al giorno è il costo per un’utilitaria molto più piccola e meno sfruttabile.

In più, l’alimentazione a GPL potrebbe garantire vantaggi ecologici ed economici, anche nel prossimo futuro. L’anticipo non è molto alto, e in ogni caso non sono previste né permuta, né rottamazione.

Svantaggi

L’offerta è limitata nel tempo, e non sappiamo quali saranno le agevolazioni successive proposte da Dacia, così le innovazioni tecnologiche sui modelli che usciranno, in un periodo di grandi trasformazioni.

Forse anche per questo la rata finale è piuttosto alta rispetto al listino, e il finanziamento è pensato per la sostituzione dopo i tre anni.

In sintesi