Ci sono offerte di gennaio che si riferiscono soprattutto ad opzioni di finanziamento; Honda, invece, promuove la propria gamma ibrida sottolineando soprattutto lo sconto iniziale sul listino, fino al 31 gennaio.

Nel caso della nuova gamma Jazz Hybrid, lo sconto iniziale si ottiene sommando sia l’Hybrid Bonus Honda, in caso di rottamazione, sia gli ecoincentivi statali.

Il listino della Jazz HEV 1.5 in allestimento Comfort è di 22.500 euro, e può scendere fino a 18.500 euro, per un totale di 4.000 euro di sconto massimo.

C’è però un vantaggio in più: la promozione gratuita di 5 anni di garanzia estesa e assistenza stradale. Quanto al finanziamento, questo può essere poi concordato con la concessionaria, attraverso un accordo con la finanziaria Agos.

Vantaggi

La Jazz ibrida è un modello di recentissima presentazione, con una tecnologia sicuramente attuale, e alcune soluzioni intelligenti per praticità ed economia.

Lo sconto di 4.000 euro con rottamazione è un buon punto di partenza; volendo pagare a rate, si può o contrattare un finanziamento direttamente con la casa, o appoggiarsi a un finanziamento o un leasing esterno.

Svantaggi

Alcune Case, soprattutto in combinazione con un finanziamento agevolato, propongono sconti iniziali ancora superiori.

La versione Comfort è quella base per il modello Standard e non CrossStar, quindi un modello di attacco: per le Jazz di categoria superiore, va preventivato un aumento di spesa.

In sintesi