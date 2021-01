Appassionati di auto e serie tv? Quella che vi presentiamo è l’occasione giusta per voi. L’attore David Hasselhoff, protagonista del telefilm Supercar degli anni ’80, ha annunciato sul suo profilo Twitter la vendita all'asta della mitica KITT.

Live Auctioneers ha messo in vendita una serie di oggetti appartenuti all’attore e tra questi c’è proprio la protagonista della serie tv. L'auto dell'asta è esattamente quella usata sul set, ma un team italiano è stato capace di realizzare una fedele replica di KITT.

Offerte già alle stelle

Com’è possibile immaginare, KITT è il pezzo forte dell’asta. Nonché il più costoso. Il valore stimato è tra i 175 e i 300 mila dollari (tra 142 e 244 mila euro al cambio attuale), ma le offerte sono già schizzate alle stelle. Al momento in cui vi scriviamo siamo già arrivati a 975 mila dollari (circa 800 mila euro).

KITT, realizzata sulla base di una Pontiac Trans Am, è perfettamente funzionante. Crediamo comunque che, per ovvie ragioni, alcune armi e altri accessori pericolosi non siano disponibili.

Al momento, l’auto è nel Regno Unito, ma non ci sono problemi per il trasporto. Se il nuovo proprietario se l’aggiudicherà ad un prezzo superiore del 25% della riserva, allora sarà Hasselhoff stesso a consegnare l’auto.

Non solo KITT

Se siete interessati concretamente all’asta dovete però precipitarvi sul sito. Sono già state effettuate 98 offerte e l’impressione è che prima della fine dell’asta fissata per il 23 gennaio possano arrivarne tante altre.

Tra gli oggetti in vendita all'asta ci sono anche le giacche e i costumi indossati sul set di Supercar e Baywatch. Potete persino aggiudicarvi un pranzo con l’attore, anche se le offerte sono già arrivate a sfiorare i 10 mila dollari.