Se lo spirito piccante della Cupra Formentor e dei suoi 310 cavalli non vi basta, allora vi consigliamo di dare uno sguardo alla versione di JE Design. Il tuner tedesco, specializzato in Seat, Audi e Volkswagen, ha messo le mani sul SUV sportivo spagnolo rendendolo ancora più dinamico con una serie di accorgimenti estetici.

Lo stile passa dalle “scarpe”

La modifica più evidente è l’assetto dell’auto. Grazie alle nuove sospensioni, la Formentor è più bassa di 50 mm e sembra ancora più piantata a terra. Si notano poi i vistosi cerchi 8,5x20 JE Design Twin Five Spoke alloggiati su pneumatici di misura 245/35 R20. I grandi cerchi sono stati realizzati espressamente per la Cupra e lasciano intravedere le pinze gialle e i possenti dischi da 370 mm dell'impianto frenante Brembo.

In alternativa, sono disponibili gli altrettanto personali cerchi JE Design Luca di dimensioni 8x20 ET 40, montati sempre sulla stessa misura dello pneumatico. Onestamente, crediamo che sia la versione argento con finiture nere che quella total black si sposino alla perfezione con la Formentor di colore Petrol Blu opaco.

Altri kit in arrivo

Quello che vi abbiamo mostrato è comunque solo un assaggio: la stessa JE Design ha comunicato che è al lavoro su altri kit estetici per la nuova arrivata di casa Cupra. L’officina ha già lavorato in passato sull’Ateca e sulla Leon realizzando uno specifico kit con carreggiate maggiorate e non vediamo l’ora che venga presentato anche per la Formentor. Ci attendiamo anche un lavoro importante sul 2.0 TSI visto che sull’Ateca sono stati raggiunti i 360 cavalli.

Tutto questo nell’attesa che venga presentata la Formentor estrema da 400 cavalli.