Tra le offerte di dicembre si trova ogni tipo di automobile: ad esempio, un brand recentissimo e sportivo come Cupra. La prima vettura marchiata Cupra, che non esiste nei listini Seat, è la crossover Formentor, in promozione fino al 31 dicembre con un finanziamento agevolato.

Prendiamo come esempio la Cupra Formentor 1.5 TSI 150 CV, dotata di serie di optional come fari full LED, virtual cockpit, cerchi da 18”, climatronic a 3 zone e vari sistemi multimediali e di assistenza alla guida.

Il prezzo scontato ammonta quindi a 28.556,80, e con un anticipo di 5.500 euro si versano 35 rate da 275 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,89%); il valore futuro garantito ammonta a 16.098,12 euro. Per acquistare la vettura anche con le limitazioni del periodo natalizio a causa del Coronavirus, è possibile richiedere un preventivo attraverso il sito web, per essere poi ricontattati.

Vantaggi

Per questo finanziamento con anticipo, mini rate e rata finale che è anche valore futuro garantito, ci sono diversi elementi interessanti: ad esempio, non è necessaria permuta o rottamazione, e l’anticipo potrebbe essere sostituito da un usato.

Inoltre, il prezzo di listino è giù scontato su un modello praticamente nuovo, e dotato di optional qualificanti, e la rata mensile si mantiene piuttosto bassa per il buon tasso di interesse. Grazie alla rete si può procedere all’ordine anche in emergenza.

Svantaggi

Dal preventivo emergerà sicuramente qualche spesa in più, oltre agli oneri finanziari indicati nelle note illustrative: ad esempio IPT e PFU, alcuni accessori o i costi in caso di esubero chilometrico. Alcuni concorrenti propongono già nelle offerte di esempio soluzioni agevolate per servizi assicurativi o di manutenzione.

In sintesi

Modello (esempio) Cupra Formentor 1.5 TSI 150 CV Promozione Finanziamento Cupra Garage Scadenza 31 dicembre 2020 Listino scontato 28.556,80 Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 5.500 euro Rate 35 da 275 euro TAN 3,99% TAEG 4,89% Maxi rata finale (VFG) 16.098,12 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Permuta o rottamazione non previste; si può richiedere il preventivo online per essere ricontattati