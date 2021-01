Il look della Bentley Bentayga non passa certo inosservato. La SUV inglese di lusso si fa notare per le sue forme muscolose e i dettagli curati e raffinati in puro stile Bentley. Ma c’è sempre chi desidera qualcosa di più.

Per questo motivo, il tuner americano Creative Bespoke ha messo a punto la sua versione speciale della Bentayga. E non ha reso solo più sportiva la carrozzeria, ma ha lavorato anche sul motore.

Il vestito più sportivo

L’officina con sede a Phoenix, in Arizona, ha elaborato un kit estetico decisamente XL per la Bentayga. L’assetto è stato ribassato per rendere il SUV più piantato a terra e più agile nei cambi di direzione. Nuovo anche il cofano con le pronunciate bombature che fanno intuire il mostro che ci cela sotto la pelle.

La griglia anteriore nera a nido d’ape si confonde col look total black del SUV, impreziosito da alcuni dettagli rossi. La fibra di carbonio avvolge le vistose minigonne e lo sportivissimo estrattore. Ai lati fanno scena i minacciosi e giganteschi terminali di scarico.

Come ogni tuning che si rispetti, è presente anche uno spoiler specifico che migliora estetica e aerodinamica. Le fiancate si mostrano invece ancora più massicce grazie alle carreggiate maggiorate che ospitano gli immensi cerchi Onyx da 23”.

Il gioco di contrasti tra nero e rosso è ripreso nell’abitacolo. I sedili bicolore creano un ambiente originale e d’impatto con pelle d’alta qualità e finiture cromate. La doppia colorazione si ritrova anche nel volante, mentre la plancia mantiene la sua eleganza col classico orologio Bentley e il sistema d’infotainment.

Il cuore di una supercar

Sotto il cofano batte un 4 litri V8 bi-turbo spremuto al massimo. Dagli iniziali 550 cavalli, Creative Bespoke è riuscita ad arrivare ad oltre 700. Lo scatto 0-100 km/h è così intorno ai 4,4 secondi con una velocità masima di 290 km/h.

Al momento è stato realizzato solo un esemplare. La Bentley in questione ha percorso circa 7000 km ed è in vendita a 239 mila dollari (197 mila euro al cambio attuale), ovvero circa 55 mila (45 mila euro) in più del modello base 2021.