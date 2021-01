Vi ricordate la stranissima Rolls-Royce 103EX presentata nel 2016? Se la risposta è no vi basta guardare la foto di copertina. Una concept stravagente (ed è dire poco) nata per celebrare i 100 anni del Gruppo BMW e mostrare come sarebbe potuta essere un'eventuale Rolls-Royce elettrica.

A 5 anni di distanza il prototipo è rimasto tale, ma secondo i colleghi di Autocar potrebbe svestire i panni di provocante concept per diventare un modello di serie. E si, facendo a meno di pistoni e cilindri.

Elettriche e non elettrificate

Un'anticipazione non confermata ufficialmente dalla Casa, anche se già nel 2017 da Goodwood avevano fatto sapere come intendessero saltare a piè pari il passaggio all'era ibrida, concentrandosi direttamente sulla mobilità 100% elettrica. Con ben più di un occhio di riguardo al mercato cinese, dove elettrico e lusso hanno il loro Eldorado.

Una rivoluzione che sarebbe già all'opera con alcuni prototipi impegnati nei primi test nei pressi di Monaco di Baviera, presso la sede di BMW, con versioni modificate della Phantom. E proprio la Casa tedesca sarà fondamentale per la tecnologia della Rolls elettrica, a partire dalla piattaforma.

Secondo i rumors infatti alla base della Rolls-Royce Silent Shadow - dovrebbe essere questo il nome dell'elettrica inglese - ci sarà il pianale della BMW i7, futura ammiraglia a emissioni zero dell'Elica e prossima avversaria della Mercedes EQS, attesa al debutto nelle prossime settimane.

Mai vista una così

Ma la Silend Shadow non punterà a colpire per la propulsione elettrica, bensì per il suo design che definire solo "completamente nuovo" sarebbe riduttivo. Lunghissimo muso, ruote parzialmente carenate, abitacolo ancora più spazioso e caratterizzato da tutto ciò che di più lussuoso si possa immaginare.

Una Rolls-Royce di rottura con la tradizione, a sottolineare la sua unicità e l'ingresso in una nuova era per lo Spirit of Ecstasy. Quanto sarà effettivamente simile alla 103EX non lo sappiamo ma - giudizi soggettivi a parte - un'auto del genere non passerebbe certamente inosservata.

La presentazione di una prima versione vicina alla produzione dovrebbe avvenire già nel corso del 2021, mentre la versione definitiva potrebbe essere presentata tra qualche anno. A lei spetterà il compito di trasportare Rolls-Royce nel mondo delle auto elettriche, con le versioni a emissioni zero di Cullinan e Phantom in arrivo successivamente.