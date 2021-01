Non si fermano le promozioni sulla Alfa Romeo Stelvio: anche tra le offerte di gennaio, Alfa Romeo propone sia formule agevolate di leasing, sia i classici finanziamenti con maxi rata, ma con alcune soluzioni interessanti. Ad esempio, una Stelvio 2.2 Turbo Diesel può essere acquistata con anticipo zero, prima rata dopo sei mesi e assicurazione furto e incendio compresa nell’importo.

Pur non rientrando nei parametri per gli ecoincentivi, l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 190 CV in allestimento Sprint riduce il listino da 57.000 euro a 44.900 euro, con il contributo di casa e concessionarie.

Non è previsto anticipo, e le 31 rate mensili dopo 180 giorni ammontano a 825 euro (TAN 3,99%, TAEG 7,58%). Al termine, la maxi rata è di 27.999,61 euro, per un massimo di 70.000 km, e 0,05 euro per ogni chilometro in eccesso.

Una nota sulle iniziative delle concessionarie Alfa Romeo in tempo di emergenza: come per tutto il gruppo FCA, c’è da tempo l’iniziativa Concessionarie sicure, che garantisce le visite nei locali di vendita in completa sicurezza; tuttavia è stato implementato anche uno specifico servizio online, Car@Home, con il motto “Vediamoci da te”.

Vantaggi

Nonostante l’assenza di incentivi statali, la Stelvio Turbo Diesel può essere acquistata con uno sconto sul listino che supera i 12.000 euro, non c’è anticipo e non ci sono rate fino a giugno. Alla fine, la maxi rata è di 28.000 euro: dopo tre anni, potrebbe arrivare nel listino Alfa Romeo qualche nuovo modello made in Stellantis, su cui rigirare l’importo come anticipo. Bene anche per i tre anni di assicurazione furto e incendio inclusi nel finanziamento.

Svantaggi

Per gli importi precisi, vanno calcolati gli oneri finanziari, compresi gli arrotondamenti, e gli eventuali accessori in più presenti nelle vetture in pronta consegna. Attenzione però agli effetti dei pagamenti posticipati: per sei mesi praticamente non si paga nulla, ma dopo giugno le rate mensili sono di 825 euro fino al termine dei tre anni. Non proprio mini-rate, insomma: si tratta pur sempre di una Stelvio da 57.000 euro.

In sintesi

Modello (esempio) Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 190 CV Sprint Promozione Finanziamento FCA Bank Scadenza 31 gennaio 2021 Listino 57.000 euro Listino scontato 44.900 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione furto e incendio, calcolata nell’esempio sulla provincia di Bologna Anticipo Anticipo zero Rate 31 rate di 825 euro, prima rata a 180 giorni TAN 3,99% TAEG 7,58% Maxi rata finale (VFG) 27.999,61 euro Limite chilometrico 70.000 km, 0,05 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Su vetture in pronta consegna, non necessarie permuta o rottamazione