Ci sono novità per Alfa Romeo Giulia e Stelvio: berlina e SUV del Biscione infatti si presentano con un nuovo listino che non modifica unicamente i prezzi, a partire rispettivamente da 45.000 e 51.500 euro, si arricchisce del nuovo allestimento Rosso Edizione e di motori tutti omologati Euro 6D.

C'è inoltre l'addio al diesel da 136 CV, mentre rimangono al loro posto il 2.2 da 160, 190 e 210 CV e il 2.0 benzina da 200, 250 e 280 CV, oltre naturalmente al V6 di 2,9 litri e 510 CV delle versioni Quadrifoglio.

Dove cambiano

La prima novità è rappresentata dalle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Rosso Edizione, con di serie cerchi in lega da 19", doppio scarico cromato, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore bizona, Lane Departure Warning, frenata d'emergenza, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, sedili in tessuto nero, volante multifunzione in pelle e monitor da 8,8".

L'allestimento Business si caratterizza invece per cerchi in lega da 17", cruise control adattivo, e sistema keyless, mentre le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sprint aggiungono cerchi in lega da 19" e pedaliera sportiva in alluminio. Con l'Executive ci sono invece Active Blind Spot, Driver Attention Assist, abbaglianti automatici e sedili in pelle e tessuto.

Con l'allestimento TI di serie ci sono cornice cromata, Traffic Jam Assist, Intelligent Speed Control, bagagliaio ad apertura elettrica e sedili in pelle pieno fiore, ai quali l'allestimento Veloce aggiunge regolazione elettrica e riscaldamento, oltre al vano per la ricarica wireless dello smartphone e il volante riscaldato. Infine Giulia e Stelvio Veloce TI di serie ha sedili sportivi, plancia e pannelli porta in pelle, Alfa Dynamics Suspension, calotte degli specchietti e calandra in fibra di carbonio.

I prezzi della Alfa Romeo Giulia 2021

Rosso Edizione Business Sprint Executive Veloce TI Veloce TI Quadrifoglio 2.0 200 CV 47.500 49.500 50.500 55.000 2.0 250 CV 55.400 2.0 280 CV 58.900 65.900 2.0 280 CV Q4 59.900 65.900 V6 510 CV 91.000 2.2 160 CV 45.000 46.000 48.000 2.2 190 CV 48.500 50.500 51.500 56.000 2.2 210 CV Q4 59.700 64.700

I prezzi della Alfa Romeo Stelvio 2021