Il sito di BMW ha una caratteristica: molto spesso le sue offerte pubbliche non valgono soltanto per un mese, ma per più tempo. Ad esempio, la proposta di gennaio per la BMW Serie 1 prosegue fino al 31 marzo, e riguarda l’interessante formula di leasing BMW Why-Buy, che comprende nella rata alcuni servizi in forma modulare.

L’offerta dagli importi più bassi è quella sulla BMW 116d M Sport 5 porte, con la formula Why-Buy di base, che comprende nelle rate il solo canone, ed esclude altri servizi come bollo, manutenzione o assicurazioni.

Il prezzo di listino suggerito è di 31.097 euro, senza IPT, con l’aggiunta dell’ecoincentivo statale in caso di rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 6 immatricolato prima del 1 gennaio 2011 e intestato al cliente o a un familiare convivente almeno da 12 mesi.

Con un anticipo di 8.049,95 euro, le rate sono poi 11 di 159,95 euro (Tasso Leasing 1,90%, TAEG 3,91%), mentre la maxi rata finale è di 21.711,97 euro, per un massimo di 15.000 chilometri. Da segnalare che la formula Why-Buy prevedere zero spese di istruzione pratica e di incasso rata, mentre è da aggiungere l’imposta di bollo da 16 euro sul secondo canone.

Vantaggi

Le formule di leasing Why-Buy per privati sono interessanti, perché gli importi possono comprendere molti servizi; in questo caso, invece, il vantaggio è poter guidare un’auto premium con una rata molto bassa di circa 160 euro per un anno.

Quindi, si può cercare un’offerta simile per mantenere la rata sostanzialmente uguale, utilizzando la maxi rata come anticipo, oppure rifinanziare la maxi rata si può rifinanziare mantenendo lo stesso tasso Leasing, piuttosto interessante. Positivo anche l’abbassamento di alcuni oneri finanziari.

Svantaggi

In caso di rottamazione di una vettura decennale, ci si gioca il valore di permuta: quindi l’anticipo di oltre 8.000 euro va versato interamente.

Il modello proposto è alla base della gamma a gasolio, anche se - a onor del vero - l’allestimento M Sport è inferiore soltanto al Luxury. Attenzione comunque al costo iniziale, che non può superare i 40.000 euro con optional per ottenere l’ecoincentivo statale proposto.

In sintesi

Modello (esempio) BMW 116d 5 porte M Sport Promozione Why-Buy leasing Scadenza 31 marzo 2021 Listino scontato 31.096,50 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 8.049,95 euro Rate 11 da 159,95 Tasso Leasing 1,90% TAEG 3,91% Maxi rata finale (VFG) 21.711,97 euro Limite chilometrico 15.000 km Limitazioni e condizioni Per ottenere l’ecoincentivo statale, rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 6 immatricolato prima del 1 gennaio 2011 e intestato al cliente o a un familiare convivente almeno da 12 mesi.