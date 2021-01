Appena nata la Volkswagen ID.3 ha subito raccolto una sfida decisamente ambiziosa: diventare l'erede spirituale di Maggiolino e Golf, modelli iconici per la Casa tedesca e capaci di far segnare record su record di vendite. Ma erano altri tempi e, soprattutto, altre motorizzazioni.

Per la nuova compatta di Wolfsburg infatti c'è una sfida nella sfida: riuscire a imporsi nel mercato offrendo solo e unicamente motorizzazioni 100% elettriche. Ma se chi ben comincia è già a metà dell'opera, per la ID.3 le cose sembrano essersi già messe sulla giusta carreggiata: la compatta emissioni zero infatti a dicembre è stata la seconda auto più venduta in Europa, dietro solo all'inossidabile Nuova Golf 8.

Debutto col botto

Per la precisione sono state 26.987 le Volkswagen ID.3 immatricolate in Europa a dicembre, con la Golf (da anni regina del mercato europeo) a 29.949 unità vendute. Che il 2020 sia stato l'ultimo anno di dominio della Golf nel Vecchio Continente?

Sicuramente è presto per capire se e come la ID.3 supererà la "cugina" a fine 2021, molto dipenderà anche dagli incentivi auto europei e dalla crescita delle infrastrutture di ricarica.

L'elettrica di Wolfsburg supera così modelli da sempre molto venduti nel Vecchio Continente, come Renault Clio, Peugeot 208 e Toyota Yaris.

Interessante anche notare il balzo della Tesla Model 3, che non è bastato però ad arginare la crescita della ID.3, piazzatasi al terzo posto (59.937) per quanto riguarda le auto elettriche più vendute in Europa nel 2020, dietro a Renault Zoe (99.613) e Tesla Model 3 (87.642).

Le 10 auto più vendute in Europa a dicembre 2020

Modello Immatricolazioni Variazione dicembre 2019 Volkswagen Golf 29.949 -1,7% Volkswagen ID.3 26.987 - Tesla Model 3 29.900 +8,1% Renault Clio 22.959 -15,5% Peugeot 208 20.832 +18,4% Toyota Yaris 20.667 +44,9% Renault Captur 18.882 -6,2% Skoda Octavia 18.535 +20,7% Peugeot 2008 18.112 +64,3% Fiat 500 17.171 +57,6% fonte: Jato Dynamics

La classifica del 2020

Guardando in generale l'andamento delle vendite auto in Europa nel corso del 2020 la Volkswagen Golf rimane in cima alla classifica, con un calo del 30,5% e 281.093 unità vendute, seguita dalla Renault Clio con 244.363 immatricolazioni con -22% rispetto al 2019.

Cali generalizzati quasi ovunque, con pochi segni "+" tra le prime 50 auto più vendute in Europa: Toyota Corolla (+2,8%), Hyundai Kona (+18,6%), Volkswagen T-Cross (+14,1%), Volvo XC40 (+30,3%), Renault Zoe (+117,5%) e Kia Niro (+34,6%). Quasi tutti modelli, ad eccezione di Corolla e T-Cross, disponibili anche o solamente con motorizzazioni elettriche.

Le 50 auto più vendute in Europa nel 2020