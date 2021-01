RM Sotheby's batterà all'asta una rarissima Spania GTA Spano in perfette condizioni in occasione dell'evento online Open Roads, in programma dal 19 al 27 febbraio.

Si tratta di una hypercar rarissima costruita in soli dodici esemplari di cui uno solo - quello in vendita che vedete nelle foto - appartenente alla seconda generazione del modello. L'auto ha avuto un solo proprietario e ha percorso meno di 8.500 km, tutti in fase di test.

È un prototipo non immatricolato

Attenzione: la Spania GTA in vendita è un prototipo e non è mai stata immatricolata, per cui Sotheby's mette in guardia i potenziali acquirenti perché potrebbe essere difficile riuscire immatricolare l'auto in alcune giurisdizioni.

Consiglia di contattare la propria autorità locale per chiedere conferma, con Spania che fornirà tutto il supporto possibile per facilitare il processo di registrazione.

925 CV e 1.220 Nm di coppia

La carrozzeria è interamente realizzata in fibra di carbonio e Kevlar e sostenuta da un telaio in fibra di carbonio, grafene, titanio e kevlar. L'intera monoscocca, quindi, è straordinariamente robusta e leggera (pesa solo 80 kg), con il peso complessivo dell'auto che non supera i 1.450 kg.

Il motore posizionato centralmente è gigantesco: si tratta di un V10 biturbo da 7.9 litri basato su quello della prima generazione di Dodge Viper ma modificato dalla Ilmor Engineering di Plymouth, in Michigan. Oltre alla doppia turbina, monta un carter secco, alberi a gomito forgiati, valvole in titanio e alberi a camme modificati. L'impianto frenante è carboceramico con dischi da 380 mm con pinze a sei pistoncini della AP Racing.

La potenza tocca i 925 CV e la coppia mostre i 1.220 Nm, scaricati a terra attraverso una trasmissione automatica a sette rapporti prodotta dalla CIMA in Italia. Per ridurre il peso e aumentare la rigidità torsionale, il telaio è stato irrigidito con l'uso delle nanotecnologie chiamate "Graphenano". Le prestazioni della Spania GTA Spano sono incredibili: può raggiungere i 100 km/h da fermo in 2,9 secondi con una velocità massima di oltre 370 km/h.

E dentro?

All'interno, la Spano è dotata di tutti i comfort che ci si aspetterebbe da una supercar di questo calibro. Il tetto è in vetro ma può essere oscurato elettronicamente dal conducente o dal passeggero per limitare la quantità di luce. Ovunque ci sono fibra di carbonio e pelle e dietro il volante la strumentazione è digitale su uno schermo LCD da 7” da cui si può gestire la navigazione e i sistemi multimediali.

La storia di Spania GTA

Spania GTA ha avviato lo sviluppo della Spano nel 2007, con il primo modello di pre-produzione che è stato presentato nell'aprile 2009. Ha fatto un'apparizione al Top Marques di Monaco nel 2010 e poi al Salone di Ginevra nel 2011. Nel 2013 ha calcato nuovamente il palcoscenico della kermesse svizzera con un esemplare molto vicino a quello definitivo di produzione.

Da 99 previste ne sono state prodotte solo 12

Inizialmente, Spania GTA aveva in programma la produzione di 99 Spano ma, al momento, ne sono state ultimate solo dodici, dieci di prima serie e due della seconda. Della prima serie, sei hanno un motore V10 aspirato da 8.3 litri e quattro un V10 turbo da 8.4 litri, entrambi basati su quello della Dodge Viper ma completamente modificati.

Due di queste sono andate distrutte durante i test di omologazione, quattro sono state vendute a Singapore, due in Cina, una negli Stati Uniti e, l'ultima, è stata utilizzato nel film Need for Speed ​​ed è ancora di proprietà di Spania GTA.

Della seconda serie ne sono state prodotte solo due: un esemplare è andato distrutto durante i test di omologazione mentre l'altro è questo in vendita che vedete nelle foto.