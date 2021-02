Dopo la versione plug-in la Seat Tarraco arriva in Italia anche in versione 2-0 TSI da 245 CV, stessa potenza della sorella elettrificata alla spina, con la trazione integrale abbinata al cambio automatico DSG a 7 rapporti.

Si tratta dell'incarnazione più sportiva del SUV spagnolo, in vendita in Italia in 2 allestimenti con prezzi a partire da 45.050, che scendono a 38.400 euro grazie al contributo dei concessionari.

Veloci in 7

Disponibile con 5 o 7 posti (opzione non disponibile sulla plug-in per via della presenza del pacco batterie) la Seat Tarraco TSI da 245 CV raggiunge i 370 Nm di coppia, per una velocità massima di 228 km/h e 0-100 km/h in 6,2", 0,1" in meno rispetto alla Volkswagen Golf GTI, mossa dallo stesso motore.

Per quanto riguarda consumi ed emissioni i valori dichiarati dalla Casa sono compresi rispettivamente tra 8,4 e 9,2 litri ogni 100 km e 191-208 g/km.

Gli allestimenti disponibili sono FR ed Xcellence: la prima monta di serie cerchi in lega da 19", spoiler posteriore, pedaliera in alluminio, strumentazione digitale, sedile guidatore regolabile elettricamente, Park Assist, climatizzatore a 3 zone, sterzo progressivo e sensori di parcheggio posteriori. La seconda ha invece sedili sportivi in tessuto e Alcantara, sistema keyless, portellone ad azionamento elettrico e altro ancora.

I prezzi della Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV